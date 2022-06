Stadt Luzern Im «The Hotel» in der Neustadt gibt es ab Herbst Sushi und Crispy Duck Nach fast zwei Jahren Leerstand übernimmt ab Herbst ein neuer Pächter das Restaurant des Boutiquehotels. Wolf Wagschal ist mit seinem «Hato»-Konzept bereits in Zürich und St.Moritz präsent.

An der Sempacherstrasse in der Luzerner Neustadt wird ab Herbst wieder angerichtet. Bild: PD

Im seit fast zwei Jahren leerstehenden Restaurant von «The Hotel» an der Sempacherstrasse in der Luzerner Neustadt kehrt wieder Leben ein: Ein neuer Pächter übernimmt und verpasst dem Lokal mit «Hato» einen neuen Namen. Wolf Wagschal ist der Kopf dahinter. Ab Herbst gibt es im Boutiquehotel panasiatische Küche, wie es in einer Mitteilung heisst.

Luzern wird nach Zürich und St.Moritz der dritte Standort von Hato, das sich mit seiner «Fine Asian Cuisine» über die Jahre einen Namen gemacht hat. Die Selbstbezeichnung ist nicht ganz abwegig, das Hato wurde von «Gault-Millau» nämlich als eines der drei besten asiatischen Restaurants der Schweiz nominiert und mit dem internationalen Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Kochen wird Jordi Gasó: In Mexiko und Kolumbien aufgewachsen, habe sich der Gastronom in den letzten Jahren auf die panasiatische Küche spezialisiert. So werden auf der Speisekarte etwa Sushi oder handgemachte Dim Sum stehen. Ausserdem werde das Hato in Luzern über eine Terrasse, eine Lounge sowie eine Bar verfügen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Suche nach Nachfolge dauerte zwei Jahre

Seit dem Auszug des Pächterpaars Corinna und Ralf Thomas stand das Lokal leer. Die beiden zogen weiter an den St.Karliquai und aus dem «Bam Bou chez Thomas» wurde «Reussbad chez Thomas».

Seither hielt der Inhaber Urs Karli, dem auch die Hotels Renaissance und Astoria gehören, die Augen offen nach neuen Pächtern. Auch die Nachfolge soll «Gault-Millau»-Punkte in das von Jean Nouvel gestaltete «The Hotel» bringen. (abt)