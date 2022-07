Stadt Luzern Im Tribschen eröffnet ein neuer Co-Working-Space Die Elron Club AG bietet zudem neun möblierte 2,5-Zimmer-Wohnungen an.

Neben der Migros an der Tribschenstrasse 62a in Luzern eröffnet die Elron Club AG eine neue Co-Working-Lounge. Laut Mitteilung richten sich die Räumlichkeiten an Einzelpersonen, KMU, Start-ups sowie an Studierende. Die Lounge bietet bis zu 30 Arbeitsplätze und verfügt über eine Kaffeebar. Die Mietpreis beginnt bei 290 Franken im Monat.

So soll es in der Co-Working-Lounge aussehen. Bild: PD

Elron Club bietet in der neuen «Tribsche»-Überbauung zudem neun möblierte Wohnungen zur Miete an. Es handle sich um «moderne 2,5-Zimmer-Wohnungen» mit «hochwertigen Designermöbeln». Die Apartments sind vollständig möbliert und könnten mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten unkompliziert gemietet werden. Der Mietpreis wird auf individuelle Anfrage hin bekanntgegeben.