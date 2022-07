Stadt Luzern In diesen Public Viewings können Fussballfans mit der Schweizer Nati mitfiebern Am Samstagabend startet die Schweizer Frauennati ins Abenteuer Fussball-EM 2022. Für die Luzerner Fussballfans stehen nur wenige Public Viewings zur Verfügung, um die Spiele mitzuverfolgen. Wir zeigen, wo Sie die EM-Spiele mitverfolgen können.

Bei der EM 2021 der Männer (Bild) war das Interesse gross. Bei der EM der Frauen werden nur wenige Public Viewings angeboten. Bild: Severin Bigler

Rund 40 Public Viewings standen in der Zentralschweiz während der Fussball-EM 2021 der Männer zur Auswahl, die Hälfte davon in der Stadt Luzern. Das sieht bei der bis Ende Juli stattfindenden Fussball-EM der Frauen anders aus. Die auszumachenden Anbieter von Public Viewings in unserer Region lassen sich an einer Hand abzählen.

Die Betriebsleitung von Bourbaki Kino/Bar zeigt sich überrascht von der Frage, wieso denn in der Bar alle Spiele der EM live mitverfolgt werden können. Viel eher müsse die Frage doch lauten: Wieso denn nicht? «Bei den Männern sind WM- und EM-Übertragungen eine Selbstverständlichkeit und die Frauen-EM nimmt gerade Schwung auf.»

Auch in der Schüür sollte ursprünglich auf ein Public Viewing gänzlich verzichtet werden. Doch kurz vor dem EM-Start fand bei den Verantwortlichen ein Umdenken statt: Wenn auch nicht alle Spiele, so werden doch zumindest jene mit Beteiligung der Schweizer Nati live auf Grossleinwand gezeigt. Allerdings findet das Public Viewing nicht im Garten, sondern im Saal statt.

Im Neubad hat man sich ebenfalls für ein Public Viewing entschlossen. Bei schönem Wetter können die Spiele der EM unter freiem Himmel auf dem Vorplatz mitverfolgt werden. «Bei schlechter Witterung zeigen wir die Spiele im Bistro», erklärt Chiara Colledani, Cheffe de Service.

Schliesslich wird auch in der Sunset Bar Frauenfussball grossgeschrieben. Im Garten werden alle EM-Spiele live gezeigt.

Vom EM-Dörfli zur EM-freien Zone

Gänzlich anders präsentiert sich die Situation beim Lido Beach House. Während für die EM der Männer im Vorjahr für die Fussballfans noch ein EM-Dörfli mit Grossbildschirm installiert wurde, verzichtet man dieses Jahr während der EM der Frauen auf eine Übertragung der Spiele. Für Betriebsleiter Chris Wiesner besteht schlichtweg «zu wenig Interesse», weshalb dieses Jahr ein Public Viewing auch nicht angedacht ist.