Stadt Luzern In Littau gibt es neu einen türkischen Lebensmittelladen Am Bodenhof 4 ist der «Gurbet Market» eröffnet worden. Dort kann man türkische Lebensmittel und Spezialitäten kaufen.

Blick in ein Regal des «Gurbet Market». Bild: zvg

Im Luzerner Stadtteil Littau ist am vergangenen Wochenende ein neuer Laden eröffnet worden. Der «Gurbet Market» am Bodenhof 4 bietet auf rund 480 Quadratmetern türkische Lebensmittel und Spezialitäten an. Wie die Betreiber mitteilen, gibt es unter anderem eine hauseigene Metzgerei und Bäckerei, Früchte, Gemüse von regionalen Bauernbetrieben, Schweizer Freilandeier, ein grosses Milchproduktesortiment, weitere kulinarische Produkte und Getränke.

Geleitet wird das Unternehmen «Gurbet Market» von Anil Kaymaz und Dilara Sahin. Es handelt sich um die schweizweit zweite Filiale, die erste befindet sich im solothurnischen Gretzenbach. Im Lokal in Littau befand sich zuvor der Universal Market.

Bis am Samstag, 26. August, gibt es dort anlässlich der Neueröffnung zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, ausgeschlossen Tabakwaren und Gutscheine. (std)