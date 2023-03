Stadt Luzern In Luzern wird eine Schauspielschule gegründet Im Juni startet der erste Lehrgang im Staldenhof 20 im Littauerboden. Die Ausbildung wird berufsbegleitend absolviert.

Im Littauerboden im Staldenhof 20 entsteht die private Schauspielschule Luzern, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Start des neuen Lehrgangs ist am Freitag, 23. Juni. Der Unterricht erfolgt berufsbegleitend. Über drei Jahre besuchen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht am Freitag und Samstag, jeweils von 10 bis 15 Uhr. «Damit ermöglichen wir unseren Absolventen, dass sie gleichzeitig noch ihrer gewohnten Erwerbstätigkeit nachgehen können», wird Schulleiter und Gründer Andreas Dossenbach in der Mitteilung zitiert.

Dossenbach ist seit 25 Jahren im Theaterbusiness im In- und Ausland tätig und verfügt «über reichlich Erfahrung als Schauspieler, Regisseur, Autor, Sänger, Gesangscoach, Tänzer und Choreograf», heisst es in der Mitteilung. Die Gründung der Schauspielschule betrachte er als Erfüllung eines lang gehegten Traums.

Am Ende erhalten die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen das Diplom als «Schauspieler/in für Bühne und Film». Wer sich für Gesang und Tanz interessiert, kann ergänzend eine Musical-Ausbildung absolvieren. Gemäss der Website «schauspielschule-luzern.ch» kostet die Ausbildung pro Semester 3900 Franken, die Musical-Ergänzung zusätzlich nochmals 2066 Franken. (std)