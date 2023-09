Stadt Luzern In seiner Freizeit: Polizist beobachtet Diebstahl und nimmt zwei Jugendliche fest Am Dienstag versuchten zwei Jugendliche, einer Frau das Mobiltelefon zu stehlen. Ein Polizist, der den Diebstahl beobachtete, verfolgte die beiden mutmasslichen Täter und konnte sie wenig später festnehmen.

Ein Polizist, der privat in der Stadt Luzern unterwegs war, konnte am Dienstag zwei mutmassliche Trickdiebe anhalten und festnehmen. Er hatte zwei Jugendliche in der Hertensteinstrasse dabei beobachtet, wie diese eine Frau in ein Gespräch verwickelten. Während einer der beiden die Frau ablenkte, griff der zweite in ihre Tasche und klaute ihr Mobiltelefon. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die Frau bemerkte den Diebstahl und riss dem Jugendlichen das Telefon aus der Hand, woraufhin die mutmasslichen Trickdiebe, zwei Algerier im Alter von 15 und 18 Jahren, davonrannten. Der Polizist, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm umgehend die Verfolgung auf und alarmierte zusätzliche Einsatzkräfte. Diese konnten die beiden Jugendlichen letztlich am Schwanenplatz anhalten und festnehmen.

Die Polizei ruft dazu auf, beim Bemerken eines Diebstahls Anzeige zu erstatten. Bei Abhandenkommen von Bankkarten oder Telefonen sollten diese sofort gesperrt werden. (mha)