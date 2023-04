Stadt Luzern Interessiert an Freiwilligenarbeit? Anlass zeigt Möglichkeiten auf Am 6. Mai findet in Luzern der «Marktplatz 60plus» statt. Über 30 Organisationen zeigen auf, wo sich Seniorinnen und Senioren freiwillig engagieren können.

Mit dem «Marktplatz 60plus» soll das Engagement der älteren Luzerner Bevölkerung gefördert werden. Der Anlass findet jährlich statt, heuer am Samstag, 6. Mai, in der Kornschütte von 9 bis 16.30 Uhr. Über 30 Organisationen präsentieren sich an Marktständen und zeigen auf, «wo sich Seniorinnen und Senioren freiwillig engagieren können», teilt die Stadt Luzern mit.

Am «Marktplatz 60plus» können sich Interessierte über Freiwilligenarbeit informieren. Bild: Joseph Schmidiger

Weiter findet am Anlass ein Podiumsgespräch statt, bei dem es darum geht, wie der Eintritt ins AHV-Alter gestaltet werden kann. Es kommen Persönlichkeiten zu Wort, die sich auf unterschiedliche Art und Weise engagieren oder auch ihre Freiheiten geniessen. Organisiert wird der Anlass von Mitgliedern des Forums «Luzern60plus», die sich freiwillig engagieren. Die Fachstelle Altersfragen der Stadt unterstützt sie dabei.

Vor dem Anlass gibt es ein «Begleitprogramm», wie der Mitteilung zu entnehmen ist: Am 26. April wird um 18 Uhr im Stattkino der Film «Späte Liebe – verlieben im Alter» gezeigt (Eintritt: 13 Franken, Reservation: 041 410 30 60). Am 5. Mai um 19 Uhr findet eine Lesung mit Autorin Christine Brand in der Stadtbibliothek statt (Eintritt gratis, Anmeldung erwünscht: 041 417 07 07). (std)