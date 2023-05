Stadt Luzern Italienisches Auto bleibt auf der Rathaustreppe stecken – Polizei rückt mit Kran aus Am Montagabend blieb ein Auto mit italienischem Kennzeichen auf der Rathaustreppe in Luzern stecken. Der Pannendienst konnte das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

Leservideo: PilatusToday

Dieser Tourist ist ganz falsch abgebogen: Am Donnerstagabend um zirka 21 Uhr blieb ein Auto mit italienischem Kennzeichen auf der Rathaustreppe in der Luzerner Altstadt stecken. Das berichtet das Portal PilatusToday, welches ein Leservideo sowie mehrere Leserbilder zugesandt erhalten hatte. Auf Nachfrage des Portals bei der Polizei gab diese an, man wisse nicht, wieso der Fahrer auf der Treppe gelandet sei. Bei dem Vorfall sei aber niemand verletzt worden.

Bild: Leserbild PilatusToday

Im Leservideo ist zu sehen, wie der schwarze Audi mit einem Kran des Pannendienstes von der Treppe gehoben wird. Es ist nicht das erste Mal, dass die Luzerner Polizei wegen eines Autos auf der Rathaustreppe ausrücken musste: Schuld ist dabei oftmals das Navigationsgerät, wie diverse Vorfälle in den vergangenen Jahren zeigen. (mha)