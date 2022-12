Stadt Luzern Jetzt ist's offiziell: ABL-Chefetage muss Löhne deckeln und transparent machen Die Mitglieder der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) bestätigen schriftlich den Entscheid der Generalversammlung.

Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) deckelt künftig alle jährlichen Bruttolöhne auf 180'000 Franken. Zudem legt sie die Entschädigungen der Organe und der Geschäftsleitung im Rahmen eines Vergütungsberichts offen. Das haben die ABL-Mitglieder an einer Urabstimmung so beschlossen. Beide Anträge erhielten die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit, wie einer Mitteilung der Baugenossenschaft zu entnehmen ist. Die Urabstimmung bestätigt somit die Anträge der ausserordentlichen Generalversammlung im Oktober.

Eindruck von der ausserordentlichen Generalversammlung. Bild: PD/Stefano Schröter (Luzern, 20. Oktober 2022)

Eine noch höhere Zustimmung – fast 95 Prozent – erhielt das Gesamtpaket der unumstrittenen Artikel, also jener Anträge, bei denen sich Vorstand und Generalversammlung einig waren. Dieses klare Ergebnis nehme der Vorstand mit Freude zur Kenntnis, heisst es in der Mitteilung. 2522 ABL-Mitglieder beteiligten sich an der Urabstimmung, was einer Stimmbeteiligung von rund 20 Prozent entspricht. Angesichts der komplexen Statutenrevision sei diese Zahl «sehr erfreulich», schreibt der Vorstand.

Neue Statuten gelten voraussichtlich ab Juli

Das Ergebnis der Einzelabstimmungen entspreche zwar nicht den Vorstellungen des Vorstands. Dennoch akzeptiere dieser «selbstverständlich den basisdemokratischen Entscheid der Urabstimmung» und werde mit «Sorgfalt an die Umsetzung der Statuten gehen», heisst es in der Mitteilung weiter.

In Kraft treten werden die revidierten Statuten voraussichtlich am 1. Juli 2023. In welcher Form der Vergütungsbericht erscheinen wird, ist noch offen. «Die Gestalt des Berichts erarbeiten wir zurzeit», sagt ABL-Präsidentin Marlise Egger Andermatt auf Anfrage. Gut möglich sei, dass der Vergütungsbericht als Teil des Geschäftsberichts 2023 erscheinen wird. Der Geschäftsbericht 2022 wird noch ohne Vergütungsbericht publiziert. «Wir werden allerdings bereits im Sinne der Transparenz die Entschädigungen an den Gesamtvorstand ausweisen, wovon explizit meine Jahrespauschale als Präsidentin sowie die Gesamtlohnsumme der achtköpfigen Geschäftsleitung», so Egger Andermatt. Das habe man im Vorfeld zur Urabstimmung versprochen.