Stadt Luzern «Wo warst du am 18. 8. 1993?» Ausstellung zur Kapellbrücke lädt zum Mitmachen ein Das Historische Museum Luzern zeigt derzeit eine Sonderausstellung zum 30-jährigen Jahrestag des Brückenbrandes.

Die Bilder der Nacht auf den 18. August 1993, als ein grosser Teil der Kapellbrücke Opfer lodernder Flammen wurden, haben sich wohl vielen ins Gehirn eingebrannt. Die Erinnerungen daran lässt das Historische Museum Luzern nun wieder aufleben: Auf gut 40 Quadratmetern, im Foyer des Museums, zeichnet die Kuratorin Sophia Aschwanden die fast 700-jährige Geschichte der Kapellbrücke nach.

Das Historische Museum Luzern zeigt eine Sonderausstellung zum Brand der Kapellbrücke vor 30 Jahren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. 8. 2023)

Gleich nach Betreten des Museums fällt der Blick auf die graue Kapellbrücke, deren Gang als Zeitstrahl fungiert. Die erste Jahreszahl – in ganz hellem Ton eingefärbt– ist die 1333, der ersten bekannten Erwähnung der Brücke. Bis 1993 zeigt sich ein immer dunkler werdender Farbverlauf, der bei der grössten und dunkelsten Zahl endet. Die Farbintensivierung ist gewollt, wie Aschwanden sagt. Und: «Sie widerspiegelt auch die Veränderung der Holzfarbe im Laufe der Zeit.»

Menschen wollen ihre Geschichte teilen

Kaum sei die Planung über die Ausstellung publik geworden, hätten sich viele Luzernerinnen und Luzerner beim Museum gemeldet, erzählt Aschwanden. Ein freiwilliger Mitarbeiter des Natur-Museums habe zum Beispiel erzählt, auf welch ungewöhnlichem Weg er vom Brand erfahren habe. «Er sagte, seine Tochter aus Budapest habe angerufen.» Diese Geschichte steht sinnbildlich für den Luzerner Schicksalstag. Er betraf nicht nur Luzern. Die Bilder der Brücke in Flammen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer über den Globus.

Das Interesse liegt auf der Hand: Die Kapellbrücke war bereits im 19. Jahrhundert ein Tourismusmagnet. Das greift auch die Ausstellung auf. In einer Vitrine gibt es zahlreiche Souvenirs aus vergangenen Tagen. Je weiter der Betrachter nach rechts schreitet, desto näher kommt er dem Brand. Einerseits liegt in einer Vitrine ein verkohltes Stück «alter» Kapellbrücke. Es glitzert im Licht, obwohl es verkohlt ist. Eine ««Phönix-aus-der-Asche»-Analogie wäre nicht angebracht, aber der Holzüberrest ist ein beeindruckendes Zeugnis des Brandes.

Brand und seine Folgen werden auch in Bildern gezeigt

Andererseits zeugen – vom Eingang gesehen hinten ganz rechts – Fotografien und Videos von der schicksalhaften Nacht. Zwischen Zeugnissen des Feuers und Bildern aus den Morgenstunden blitzt ein besonderes Foto hervor: Ein Hochzeitspaar aus dem ostasiatischen Raum wird von einem Fotografen abgelichtet. Das Gesicht der beiden Frischvermählten: Nicht so, als wäre es der schönste Tag ihres Lebens. An diesem Tag war wohl niemandem zu lachen zumute.

In derselben Ecke erhalten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihren Teil zur Ausstellung beizutragen. In der Mitte eines massstabgetreuen Giebels steht die Frage: «Wo warst DU am 18. 8. 1993?» Wer möchte, kann die Antwort auf einen Zettel schreiben – und somit ein neues Giebelbild mitgestalten. Zumindest bis die Ausstellung am 8. Oktober schliesst. Dann werden die Zettel aufbewahrt und teilweise auf der Website veröffentlicht. Dort sind sie sicher vor Feuer.