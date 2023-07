Stadt Luzern Keine Fleischproduktion und mehr Bio: Grüne nehmen städtisches Landwirtschaftsland in Visier Die Grünen fordern, dass das Landwirtschaftsland der Stadt Luzern in puncto Biodiversität, Natur- und Umweltschutz besser genutzt wird.

Grüne stellen Viehwirtschaft auf städtischen Land infrage. Bild: Sandra Ardizzone/BAD (3. 7. 2023)

Die Stadt Luzern besitzt ungefähr 239 Hektaren Landwirtschaftsland für Viehwirtschaft und Ackerbau. Dies ist der Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation des Grossstadtrates Lukas Bäurle (Grüne) zu entnehmen. Die insgesamt 28 landwirtschaftlichen Grundstücke liegen in Luzern, Meggen, Kriens und Horw sowie in Schwarzenberg, Beromünster und Adligenswil. Die Grundstücke werden von der Stadt an Dritte verpachtet und von diesen betrieben.

Aufgrund ihrer naturräumlichen und topografischen Lage sowie ihrer Höhenlage werden die städtischen Flächen überwiegend zur Wiesen- und Weidewirtschaft genutzt, es wird also grösstenteils Viehwirtschaft betrieben. Die Grundstücke, welche sich aufgrund ihrer Lage besser für die Viehwirtschaft eignen, sind an sechs Landwirtschaftsbetriebe in den Gemeinden Luzern, Kriens, Horw und Schwarzenberg verpachtet.

Von diesen sechs bestehenden Pachtbetrieben tragen fünf das Label «Bio-Suisse» und einer produziert unter dem «IP-Suisse»-Label. Vorgaben für eine ökologische Bewirtschaftung der Flächen gebe es seitens der Stadt bislang jedoch nicht. Die bestehenden Betriebe produzieren also auf freiwilliger Basis unter erhöhten Umwelt- und Tierschutzanforderungen, wie die Stadt in der Antwort zur Interpellation schreibt.

Keine Fleischproduktion auf städtischem Landwirtschaftsland

Auf Nachfrage erklärt Lukas Bäurle den Grund für das Einreichen seiner Interpellation. Bäurle sagt, dass die Grünen nach einem grossen Hebel für die Biodiversität gesucht haben und da auch klar die Landwirtschaft betrachtet werden müsse. Laut ihm möchte die Partei auch keine Schweinescheunen oder Rindfleischfarmen auf städtischem Landwirtschaftsland: «Die Grünen fordern eine standortangepasste Landwirtschaft, das heisst Viehwirtschaft mit Grünlandnutzung, aber die Ackerflächen sollen konsequent für direkte menschliche Ernährung genutzt werden.»

Schliesslich habe der Kanton Luzern die Klimastrategie zustimmend zur Kenntnis genommen und in dieser seien auch Ziele für die Landwirtschaft bestimmt. Unter anderem auch die Förderung eines Programms zur Emissionsbegrenzung durch Reduktion der Tierhaltung. «Ein Grossteil der bestehenden Ackerflächen wird für die Futtermittelproduktion genutzt», vermutet Bäurle. «Das kann nicht sein. Die Flächen sollten direkt für die menschliche Ernährung genutzt werden.» Ob und wann ein weiterer Vorstoss bezüglich der Bewirtschaftungsformen auf städtischem Landwirtschaftsland folgen werde, sei aber noch nicht bekannt.

Bereits konkretere Vorstellungen in Bezug auf die Nutzung der städtischen Landwirtschaftsflächen erläutern die Grossstadträtinnen Christa Wenger und Johanna Küng (Grüne/Junge Grüne) in ihrem neu eingereichten Postulat «Auf direktem Weg vom heimischen Feld auf unseren Tisch». Dieses fordert unter anderem, dass das städtische Landwirtschaftsland in Zukunft klar auf Direktvermarktung bzw. Produktion für die Direktvermarktung und eine ökologische Bewirtschaftung ausgerichtet werden sollen. Bezüglich der Viehhaltung auf den städtischen Landwirtschaftsflächen ist jedoch in diesem Vorstoss nichts zu lesen.