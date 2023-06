Stadt Luzern

Rufen Sie bei Bränden immer zuerst die Feuerwehr 118. Zu oft wird diese erst nach einem fehlgeschlagenen Löschversuch alarmiert, wodurch wertvolle Minuten verloren gehen.



Diese Informationen benötigt die Feuerwehr:

– Wo brennt es? Geben Sie die Strasse und die Hausnummer sowie wichtige Details wie Etage oder Zimmernummer bekannt.

– Was ist passiert? Schildern Sie die Situation.

– Sind Personen in Gefahr? Teilen Sie mit wie viele Menschen verletzt sind oder vermisst werden.

– Wer ruft an? Geben Sie Ihren Namen und den genauen Standort an.



Achtung: Legen Sie nicht gleich auf. Eventuell hat die Feuerwehr noch Fragen an Sie. Warnen Sie danach alle gefährdeten Personen und (falls vorhanden) die Hauszentrale / den Hausdienst.