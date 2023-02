Stadt Luzern Kirche will nachhaltiger werden – vereinzelt sind auch Solaranlagen auf Gotteshäusern denkbar Bis 2030 will die Katholische Kirchgemeinde Luzern ihre Emissionen halbieren. Der Fokus liegt dabei auf Wärmeverbünden, aber auch Solaranlagen sollen einen Beitrag leisten.

60 Liegenschaften gehören der Katholischen Kirchgemeinde Luzern: Kirchen, Pfarreigebäude und auch Wohnhäuser. Wie generell in der Stadt Luzern werden diese überwiegend mit Gas geheizt. Das soll sich ändern. Bis 2030 will die Kirchgemeinde die Gebäude-Emissionen um 50 Prozent senken. Dieses Ziel hat sie im Rahmen der Erlangung des Umwelt-Zertifikats «Grüner Güggel», das vom Verein «Oeku – Kirche und Umwelt» vergeben wird, definiert.

Das grösste Potenzial zur Emissionssenkung sieht die Kirchgemeinde im Anschluss an Wärmeverbünde, gefolgt vom Bau von Solaranlagen. Bereits dieses Jahr sollen die Gebäude der Pfarrei St. Karl an das Netz der Fernwärme Luzern AG angebunden werden, die die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen nutzt, sagt Stefan Meyer, Leiter Bau und Infrastruktur bei der Kirchgemeinde.

Die Kirche St. Karl an der Reuss. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2022)

Die weiteren Pfarreizentren sollen Schritt für Schritt ebenfalls in Wärmeverbünde integriert werden, bei St. Paul etwa sei eine Zusammenarbeit mit benachbarten Genossenschaften denkbar. «Dort, wo kein Verbund besteht, wären wir allenfalls auch bereit, eine neue Heizzentrale für einen Wärmeverbund zu realisieren.»

Solaranlage auf der Kirche St. Michael?

Solaranlagen hat die Kirchgemeinde bereits auf Neubauten wie dem Quartierzentrum Wesemlin und der Wohnüberbauung Ausserschachen realisiert. Geplant ist als Nächstes, die 2013 erstellte Wohnsiedlung Unterlöchli mit Photovoltaik zu versehen, sagt Meyer.

Das Quartierzentrum Wesemlin mit Solaranlagen auf dem Dach. TSG Bauökonomen AG, Livio Ronchetti

Auch auf Kirchendächern könnten Solaranlagen punktuell realisiert werden. «Grundsätzlich eignen sich Kirchen, denn sie stehen meistens an sonnigen Lagen», sagt Meyer. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt, da Kirchen meistens geschützt sind. «Solaranlagen müssen daher stets mit der Denkmalpflege geprüft werden.» Konkret abgeklärt werden solche bei der Pfarrei St. Michael an der Rodteggstrasse. Zum Einsatz kommen könnten sogenannte PV-Module, welche sich der bestehenden Eternitbedachung optisch anpassen würden.

Dort ist der Spielraum grösser, da Kirche und Pfarreigebäude nicht unter Denkmalschutz stehen, sondern gemäss kantonalem Bauinventar «nur» als schützenswert gelten. «Kaum vorstellbar ist eine Solaranlage auf der Hofkirche», sagt Meyer. Welche weiteren Kirchen allenfalls infrage kommen, sei noch offen. «Es muss immer separat abgeklärt werden, wo eine Solaranlage sich mit dem Denkmalschutz vereinbaren lässt oder nicht.»

Welche Investitionen bis 2030 nötig sind, um die Emissionen zu halbieren, kann Meyer noch nicht genau beziffern. «Im Fonds für Energie und Ökologie der Kirchgemeinde befinden sich rund 1,8 Millionen Franken, dieses Geld wird aber auch für die Förderung der Biodiversität benötigt.» Daher seien zusätzliche Mittel nötig. Mehrere Massnahmen sollen im Rahmen ohnehin anstehender Sanierungen umgesetzt werden und würden in der Investitionsplanung der nächsten Jahre angezeigt. Für grössere Projekte wie eine Wärmeverbund-Zentrale sei auch denkbar, einen separaten Kredit beim Kirchenparlament zu beantragen.

Kirchen werden nicht voll geheizt

In die Gebäudedämmung habe die Kirchgemeinde bereits viel investiert, wobei auch hier bei Kirchen die Möglichkeiten begrenzt seien. «Diese sind energetisch schwierig zu optimieren», sagt Meyer. «Die Dachkonstruktionen haben wir zwar gedämmt und teils bei Fenstern Vorfenster installiert, die Gemäuer nachzudämmen ist dagegen kaum möglich.» Denn so würde historische Bausubstanz zerstört. «Kirchen werden daher nur punktuell bei Anlässen auf rund 16 Grad geheizt, danach wird die Heizung wieder auf 10 Grad runtergedreht.»