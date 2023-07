Kultur KKL Luzern feiert 25-jähriges Jubiläum mit grossem Fest Mitte September wird das 25-jährige Bestehen des Luzerner Kultur- und Kongresszentrums gefeiert – mit Konzerten, Gesprächsrunden, Filmvorführungen und Workshops.

Das KKL Luzern feiert im September sein 25-jähriges Jubiläum. Am Wochenende des 16. und 17. September plant das Kulturhaus ein grosses Fest mit Konzerten von Stephan Eicher, Seven und Rose Ann Dimalanta, dem Luzerner Sinfonieorchester und vielen weiteren. Auch auf dem Europaplatz finden Konzerte statt, dort treten etwa Marius Bear oder Caroline Chevin auf. Das schreibt das KKL in einer Mitteilung.

Das KKL Luzern plant ein grosses Jubiläumsfest. Im Bild: Marius Bear am Blue Balls Festival 2018 auf dem Europaplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 22. 7. 2018)

Während zwei Tagen könne das KKL dank QR-Codes und einer App «weitgehend eigenständig» erkundet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine Ausstellung biete zudem Einblicke in die Bau- und Planungsphase des Gebäudes von Stararchitekt Jean Nouvel.

Talk-Reihe und Workshops runden Programm ab

Neben den Konzerten gehört auch eine Talk-Reihe zum Rahmenprogramm des Fests, bei welcher verschiedene Persönlichkeiten auf der Bühne des Auditoriums zusammengebracht werden. So sprechen etwa in «Das Livemusik Erlebnis» die Dirigentin Graziella Contratto, der musikalische Leiter des 21st Century Orchestra Ludwig Wicki und der Künstler Andreas Vollenweider über die Zukunft von Livekonzerten.

Weiter sind Filmvorführungen und Kunstworkshops im Kunstmuseum Luzern geplant und am Sonntag gibt es ein Familienprogramm.

Tickets können gewonnen werden

«Es ist uns ein grosses Anliegen, unseren Geburtstag mit möglichst vielen Menschen zu feiern und auch Personen im KKL Luzern zu begrüssen, welche vielleicht noch nie bei uns waren», wird Larissa Merkel-Tytus, Chief Sales and Marketing Officer des KKL, in der Mitteilung zitiert.

Sämtliche Gesprächsrunden und zahlreiche Konzerte werden kostenlos sein. Ab dem 18. August sind die Tickets im KKL Luzern verfügbar, wobei pro Person maximal zwei Tickets abgeholt werden dürfen. Bereits jetzt können auf Social Media Tickets gewonnen werden. (mha)