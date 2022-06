Stadt Luzern Pro-Komitee lanciert bereits den Abstimmungskampf zur Klima- und Energiestrategie Mehrere Organisationen aus dem links-grünen Lager, welche die weiter gehende Vorlage des Grossen Stadtrats unterstützen, haben sich zusammengeschlossen.

Mitglieder des Pro-Komitees (von links): Nadja Burri vom Mieterinnen- und Mieterverband, Lukas Bäurle (Grüne), Marta Lehmann (VCS und SP), Jona Studhalter (Junge Grüne), Christa Wenger (Grüne) , Jörg Häfliger (WWF) und Mario Stübi (SP). Bild: std (Luzern, 10. Juni 2022)

Am 25. September entscheidet das Stadtluzerner Stimmvolk über die Klima- und Energiestrategie. Zur Auswahl stehen die Vorlage des Grossen Stadtrats und die abgeschwächte konstruktive Referendumsvariante von FDP und Mitte. Am Freitag hat das Komitee für die Grossstadtrats-Vorlage den Abstimmungskampf lanciert. Diesem gehören SP, Grüne, deren Jungparteien, VCS, WWF, Mieterinnen- und Mieterverband (MV) und Casafair an – nicht jedoch die GLP, was man sehr bedauere, wie Christa Wenger (Grüne) vor den Medien sagte. Mit dem frühen Kampagnenstart wolle man die Diskussion lancieren und das Thema über längere Zeit den Leuten näherbringen. «Zumal es während den Sommerferien schwierig ist, zu mobilisieren.»

Passus soll vor Leerkündigungen schützen

Mehrere Komitee-Mitglieder brachten ihre Argumente vor. Marta Lehmann (VCS, SP) betonte, dass ein wirksamer Klimaschutz eine Reduktion des Autoverkehrs beinhalten müsse, wie dies bei der Grossstadtrats-Vorlage im Gegensatz zum konstruktiven Referendum vorgesehen ist. «Auch Elektroautos sind umweltschädlich.» Ein weiterer Vorteil der Ersteren sei der Passus zum Schutz vor Leerkündigungen bei Energiesanierungen, sagte Nadja Burri vom MV. Solche müssten ausreichend begründet werden. «Energiemassnahmen werden oft als Vorwand für Leerkündigungen verwendet, um danach die Mietzinsen stark anzuheben.» Das wolle man verhindern.

Die Jungen Grünen wären mit dem Klimaschutz gerne noch weiter gegangen. Dennoch habe man einstimmig die Ja-Parole zur Vorlage des Grossen Stadtrats beschlossen, sagte Jona Studhalter. «Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.» Später müssten aber weitere Massnahmen folgen.

Stadt soll Vorbildfunktion einnehmen

Dem Pro-Komitee ist klar, dass die Stadt Luzern allein das Klima nicht retten kann. Sie könne aber eine Vorbildfunktion einnehmen, sagte Mario Stübi (SP). «Jemand muss den Anfang machen.»

Zuletzt gab es in der Stadt beim Parkplatzreglement ein konstruktives Referendum der Bürgerlichen. Links-Grün verlor damals die Abstimmung. Die Klimavorlage sei jedoch viel bedeutender, das wolle man nun der Bevölkerung vermitteln, sagte Stübi. Die Vorlage des Grossen Stadtrats werde der Dringlichkeit der Klimafrage gerechter, fügte Wenger an. Letztendlich sei aber wichtig, dass nicht beide Varianten abgelehnt werden, so Stübi. «Das wäre ganz schlimm.»