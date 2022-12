Stadt Luzern «Klimakrise» statt «Klimawandel»: Sprachdiktat oder notwendige begriffliche Verschärfung? Die Stadt Luzern hat die Verwaltung angewiesen, künftig in öffentlichen Dokumenten statt «Klimawandel» die schärfere Formulierung «Klimakrise» zu verwenden. Damit reagiert der Stadtrat auf ein Postulat der Grünen.

Klima-Demo von Jugendlichen und Erwachsenen im September. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. September 2022)

2019 rief der Kanton Luzern den «Klimanotstand» aus. Andere Kantone wie beispielsweise Basel-Stadt, Bern, Waadt und Zürich hatten diesen Schritt bereits zuvor vollzogen. Dadurch verpflichteten sich die kantonalen Regierungen, angesichts der Dringlichkeit des fortschreitenden Klimawandels schärfere Klimaschutzmassnahmen einzuleiten.

Häufig wird jedoch der Vorwurf erhoben, solche Aktionen hätten rein symbolischen Charakter. Kritiker aus dem bürgerlichen Lager monieren, der Begriff «Klimanotstand» sei unklar, denn man könnte fälschlicherweise davon ausgehen, dass damit der Notstandsartikel der Kantonsverfassung zur Anwendung komme. Notstand setze aber eine unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Sicherheit voraus. Das sei beim Klima nicht der Fall. Befürworter betonen hingegen, «klimagerechte Sprache» sei ein wichtiges Instrument, um den notwendigen Bewusstseinswandel in den Köpfen der Menschen voranzutreiben – und dadurch politischen Handlungsdruck zu erzeugen.

«Das Kind beim Namen nennen»

Jetzt hat die Stadt Luzern den nächsten Schritt in Sachen «klimagerechter Sprache» vollzogen: Künftig wird in allen öffentlichen Dokumenten der Stadt von der «Klimakrise» und nicht mehr vom «Klimawandel» die Rede sein. Damit reagiert der Luzerner Stadtrat auf ein Postulat der Grünen-Fraktion, in welchem die Stadt dazu aufgerufen wurde, endlich das «Kind beim Namen zu nennen». Lediglich von einem Wandel des Klimas zu sprechen, sei problematisch, irreführend und werde der realen Bedrohung nicht gerecht – so die Grünen.

Konkret hat die Stadt Luzern die Verwaltung angewiesen, zur Beschreibung der Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch, Umwelt und Infrastruktur in sämtlichen offiziellen Dokumenten von einer «Klimakrise» zu sprechen. Auch bei der öffentlichen Kommunikation über klimapolitische Massnahmen soll nicht mehr vom «Klimawandel» gesprochen werden. Für die Beschreibung physikalischer Vorgänge in fachlichen Zusammenhängen soll hingegen weiterhin auch der Begriff «Klimawandel» verwendet werden können, wie der Stadtrat in einer Mitteilung festhält.

Der Grünen-Grossstadtrat Elias Steiner betont, man sei mit der Haltung des Stadtrats einverstanden: «Klimawandel» sei ein verharmlosender Begriff, welcher auch durch Klimaleugnerinnen und -leugner geprägt wurde. «Klimakrise» hingegen fordere zu einem entschiedenen Handeln auf, welches in Krisensituationen angemessen sei. Steiner schlägt zudem vor, für physikalische Vorgänge anstelle von «Klimawandel» den Begriff «Klimaerwärmung» zu verwenden.

Mitte und GLP für differenzierte Lösung

Auch bei der «Mitte» zeigt man sich im Grundsatz einverstanden mit der neuen, verschärften Wortwahl. Dazu Fraktionschefin Mirjam Fries: «Je nach Zusammenhang kann der Begriff ‹Klimawandel› effektiv beschönigend sein, weshalb ich eine bewusste Sprachwahl begrüsse.» Viel wichtiger als die Begriffsdefinition ist Fries aber das entsprechende Handeln. Denn: «Die Beeinflussung unseres Handelns durch die Sprache ist beim Thema Klimakrise begrenzt.» Letztlich sollten beide Begriffe verwendet werden, es brauche keine strikte Regel.

Ähnlich äussert sich hierzu die GLP. Fraktionspräsidentin Christina Lütolf-Aecherli argumentiert wie folgt: «Klimakrise» als Begriff sei stärker als «Klimawandel». So oder so verstehe man unter beiden Begriffen aber eine ernsthafte Bedrohung. «Für uns steht im Vordergrund, dass die Ziele und Massnahmen der Klimastrategie schnell und konsequent umgesetzt werden.»

SVP: Am Ende handelt es sich um «Mikropolitik»

Für die SVP hat das Thema nicht oberste Priorität, wie Patrick Zibung von der SVP-Fraktion auf Anfrage erklärt. «In der Stadt Luzern sind aktuelle Themen wie Energieknappheit und Inflation, also Themen, die einen Einfluss auf den Alltag haben, relevant und nicht irgendwelche Sprachregelungen.» Natürlich seien Sprachregelungen nicht im Sinne der SVP. Am Ende würde es sich hier um «Mikropolitik» handeln. Darüber hinaus meint Zibung; «Der Stadtrat soll geläufige Begriffe verwenden, die die Bevölkerung versteht. Dazu gehört der Begriff ‹Klimawandel›, und es soll keine Panik betrieben werden.»

Von der FDP war keine Stellungnahme zu erhalten.