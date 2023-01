Stadt Luzern Klimastrategie: Das sind die nächsten Schritte zum Aufbau von Wärmenetzen Bis weite Teile der Stadt Luzern mit Fernwärme versorgt werden, braucht es viele Zwischenschritte. Das zeigt die Antwort des Stadtrats auf ein Postulat.

Hier funktioniert Fernwärme bereits: Blick ins Seewärme-Kraftwerk am Inseli. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. September 2022)

Die Stadtluzerner Klima- und Energiestrategie, die im letzten Herbst an der Urne angenommen wurde, sieht einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern vor. Ein wichtiger Pfeiler ist dabei die Fernwärme: Grosse Teile der Stadt sollen bis 2040 an ein Wärmenetz angeschlossen werden. Doch welche Quartiere sollen konkret umgerüstet werden – und wann? Diese Frage stellte die FDP in einem Postulat. Für Hauseigentümerinnen und -eigentümer sei es wichtig, möglichst bald Planungssicherheit zu haben, so die Partei.

Gemäss der Antwort des Stadtrats soll bis im kommenden Frühling ein Fahrplan für die Umrüstung der Quartiere veröffentlicht werden. In einem ersten Schritt sollen Machbarkeitsstudien klären, welche Gebiete sich tatsächlich für einen Fernwärme-Anschluss eignen. Der nächste Schritt wäre ein Vorprojekt, welches auch die Suche nach einem Investor und einem Projektentwickler beinhaltet. Am Ende steht die Erteilung einer Konzession. Der Stadtrat schreibt: Potenzielle Konzessionsnehmende müssen auch über das notwendige Know-how und Kapital verfügen. Klar definierte Anforderungen sollen sicherstellen, «dass in geeigneten Gebieten nicht parallel mehrere Netze realisiert oder selektiv nur die rentabelsten Gebiete erschlossen werden».