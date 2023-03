Stadt Luzern Kollision zwischen zwei Autos: Beide Fahrer sehen sich im Recht – Polizei sucht Zeugen Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen in der Stadt Luzern. Verletzt wurde niemand. Beide Autofahrer behaupten, die Lichtsignalanlage bei Grünlicht passiert zu haben.

Am Montagmorgen um 09.15 Uhr fuhr ein Autofahrer in der Stadt Luzern auf der Vallasterstrasse in Richtung Maihofstrasse, als er mit einem anderen Auto kollidierte. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde beim Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken. Beide Fahrer sehen sich im Recht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der besagte Autofahrer ist eigenen Angaben zufolge losgefahren, als die Lichtsignalanlage auf Grünlicht wechselte. Er habe beabsichtigt, nach links in die Maihofstrasse abzubiegen. Dabei kam es zu der Kollision mit einem aus Richtung Ebikon heranfahrenden Auto, das in Richtung Zürichstrasse steuerte. Auch dieser Fahrzeuglenker behauptet, die Lichtsignalanlage bei Grünlicht passiert zu haben. (luz)