Stadt Luzern Kreuzung am Hirschengraben soll sicherer werden Die Kreuzung Hirschengraben/Klosterstrasse ist ein Unfallschwerpunkt. Um diesen Verkehrsknoten sicherer zu gestalten, wird nun unter anderem auf der Bruchstrasse ein Einbahnregime eingeführt.

Die Kreuzung Hirschengraben/Klosterstrasse von oben betrachtet. Bild: Google Maps

An der Kreuzung Hirschengraben/Klosterstrasse haben sich in den letzten acht Jahren 35 Unfälle ereignet. Die meisten passierten beim Ein- oder Abbiegen, beim Überholen oder beim Wechseln der Fahrstreifen, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Freitag.

Eine Unfallanalyse habe dabei zeigt, dass die unübersichtliche Situation zur Unfallhäufigkeit beiträgt. So müssten Autos beim Einbiegen von der Klosterstrasse in den Hirschengraben bis zu drei stark befahrene Spuren überqueren. Auch beim Rechtsabbiegen vom Hirschengraben in die Klosterstrasse komme es immer wieder zu unklaren Situationen, da die Busspur überquert werden muss.

Die Kreuzung soll deshalb für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer gestaltet werden. Das Rechtsabbiegen vom Hirschengraben in die Klosterstrasse wird für Autos unterbunden, und auf der Klosterstrasse wird ein Einbahnregime Bruchstrasse–Hirschengraben eingeführt. Im Hirschengraben wird eine private Ein- und Ausfahrt zu einem Grundstück aufgehoben. Zudem soll der Fussgängerstreifen beim Hirschengraben rund sechs Meter Richtung Kasernenplatz verschoben werden.

Veloquerung soll verbessert werden

Dank diesen Massnahmen kann nach Angaben der Stadt der nötige Raum geschaffen werden, um die Fahrspuren für Velos über den Hirschengraben neu anzuordnen und den Veloverkehr bei der Einfahrt in die Klosterstrasse mit einer Mittelinsel vom Autoverkehr zu trennen. Beim Wartebereich für Velos soll in der Klosterstrasse eine Halterung für Velofahrende montiert werden.

Die Einfahrt aus der Klosterstrasse in den Hirschengraben wird neu mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Lichtsignalanlagen in Fahrtrichtung Kasernenplatz im Bereich Rütligasse werden demontiert und neu auf der Höhe des Parkhauses Kesselturm erstellt.

Mit diesen Massnahmen soll die Kreuzung Hirschengraben/Klosterstrasse sicherer werden. Grafik: Stadt Luzern

Stadt rechnet mit Kosten von rund 650'000 Franken

Die Massnahmen werden vom Kanton Luzern finanziert und von der Stadt Luzern geplant und umgesetzt. Zum heutigen Zeitpunkt wird bei einer Kostengenauigkeit von plus/minus 20 Prozent von rund 650’000 Franken ausgegangen. (zim)