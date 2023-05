Stadt Luzern Kunst- und Kulturpreis geht an Rolf Winnewisser – auch Martina Clavadetscher und Manuel Troller werden gewürdigt Der diesjährige Kunst- und Kulturpreis sowie die Anerkennungspreise 2023 der Stadt Luzern gehen an den Künstler Rolf Winnewisser sowie an Autorin und Dramatikerin Martina Clavadetscher und an den Girarristen und Komponisten Manuel Troller.

Einmal mehr verleiht der Luzerner Stadtrat den Kunst- und Kulturpreis sowie die Anerkennungspreise 2023 der Stadt Luzern. Heuer wird diese Ehre dem Luzerner Künstler Rolf Winnewisser sowie Autorin und Dramatikerin Martina Clavadetscher und Gitarrist und Komponist Manuel Troller zuteil, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Rolf Winnewisser. Bild: PD/Oliver Lang

Der Kunst- und Kulturpreis geht dabei an Rolf Winnewisser. So sei seine Arbeit «vielschichtig und schwer fassbar» und bewege sich zwischen den Disziplinen Malerei, Zeichnung, Film, Objektkunst, Erzählung und Forschung. Er gehöre zu den wichtigsten Künstlerinnen und Künstlern der Schweiz, die Anfang der 1970er-Jahre das zeitgenössische Kunstschaffen wesentlich mitgeprägt haben und sei immer wieder in Luzern an Ausstellungen präsent. Dadurch beeinflusse er die hiesige Kunstszene bis heute. Er erschaffe Werke, «die Zeit brauchen und die Rätsel erzeugen und bewahren können».

Martina Clavadetscher. Bild: PD/Janine Schranz

Martina Clavadetscher begeistere derweil in verschiedensten Projekten und Formen als Autorin und Dramatikerin. Die Diversität in ihrem künstlerischen Schaffen sei beeindruckend und fungiere «als Thermometer und Seismograph politischer und sozialer Zustände und Tendenzen». Die ehemalige Hausautorin des Luzerner Theaters wurde im Jahr 2021 denn auch mit dem Schweizer Buchpreis für das Werk «Die Erfindung des Ungehorsams» ausgezeichnet.

Manuel Troller. Bild: PD/Philip Frowein

Der Gitarrist und Komponist Manuel Troller überzeuge wiederum mit Bestimmtheit, Klarheit, Präzision und Leichtigkeit. Mit der international aktiven Formation «SchnellerTollerMeier» lotet er seit 2006 musikalische Grenzen aus und sei zu einem gefragten Gitarristen der Schweiz geworden. Die Liste mit Kollaborationen, Konzerten und Einladungen an nationale und internationale Festivals sei lang «und zeugt von seiner ausserordentlichen und scharfsinnigen musikalischen Kunst». Im Jahr 2021 wurde er mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet.

Die Wahl getroffen hat dabei die Kunst- und Kulturpreiskommission unter dem Vorsitz von Stadtpräsident Beat Züsli, die sich mit den verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Luzerner Kulturleben auseinandergesetzt hat. Auf Antrag der Kunst- und Kulturpreiskommission hat der Stadtrat schliesslich die entsprechenden Preise verliehen.

Dotiert ist der Kunst- und Kulturpreis mit 25’000 Franken, die Anerkennungspreise mit je 10’000 Franken. Die Übergabe der Preise findet am Sonntagvormittag des 5. November im Luzerner Theater statt. (lga)