«Identitätsstiftend» Stadt Luzern prüft nun doch, das Neubad teilweise zu erhalten Der Stadtrat zeigt sich offen dafür, das Neubad teilweise zu erhalten und baulich zu erweitern. Für die Weiterentwicklung des Areals will er die Bevölkerung mit ins Boot holen.

Seit Jahren schien ein Rückbau des ehemaligen Hallenbades der Stadt Luzern unausweichlich. Die Zukunft der kulturellen Zwischennutzung Neubad im Gebiet Kleinmatt/Biregg hing lange am seidenen Faden. Nun hat der Luzerner Stadtrat seine Haltung geändert: Er will «den Fächer öffnen» und erwägt einen Teilerhalt des Gebäudes. Zur Diskussion steht in erster Linie, die historische Substanz mit einem Neubau zu erweitern, wie Stadträtin Manuela Jost (GLP) vor den Medien erläuterte.

Bleibt das Neubad-Gebäude nun doch erhalten? Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. 1. 2022)

Seit der letzten Machbarkeitsstudie im Jahre 2015 habe sich viel geändert, führte Jost am Donnerstag aus. So habe das Neubad mittlerweile eine starke Identifikationsfunktion für das Quartier übernommen. Es bestehe ein «krasses» Interesse am Gebiet und dementsprechen gebe es auch hohe Erwartungshaltungen. Deshalb wolle der Stadtrat noch einmal innehalten und alle Interessengruppen abholen. Auch Klima- und Energiethemen spielten in den Entscheid hinein. Denn mit dem Abriss der Bausubstanz vernichte man graue Energie.

Ganz überraschend kommt der Richtungswechsel des Stadtrates nicht. Wie unsere Zeitung kürzlich publik machte, hat die Stadt eine Weiterführung des Kulturraumes bereits in der Kulturagenda skizziert. Und anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums des Neubads meldeten sich erste Stimmen, die den Erhalt des Gebäudes fordern. Jost wies darauf hin, dass es sich lediglich um eine Prüfung des Teilerhalts handelt. Das heisst: Wäre ein solcher etwa wirtschaftlich unverhältnismässig, könnte die Idee auch wieder verworfen werden. Klar ist, dass der Stadtrat auf dem Areal einen Kulturraum in den Dimensionen des Neubaus angedacht hat.

Netzwerk Neubad bleibt vorerst im Gebäude

Der neu angestossene Prozess sorgt auch für eine Verzögerung. Laut Stadt kommt es voraussichtlich 2030 zum Baustart. Bislang ging man davon aus, dass der Verein Netzwerk Neubad 2025 das Gebäude verlassen muss. Es ist also davon auszugehen, dass er nun doch länger im alten Hallenbad aktiv bleiben kann. Laut Jost sind die Verhandlungen zu den Subventionsverträgen mittlerweile abgeschlossen; nähere Infos gibt's allerdings erst Mitte September.

Vorgesehen ist zudem, dass die Stadtluzerner Feuerwehr, die sich ebenfalls auf dem Areal befindet, erst 2030 umziehen wird. Das ist insofern nicht überraschend, als es beim Neubau der Feuerwehrwache ohnehin zu Verzögerungen kommt – diese soll nämlich auf dem EWL-Areal entstehen, die entsprechende Überbauung «Rotpol» ist derzeit allerdings blockiert. Jost zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass ein Umzug 2030 möglich ist.

Sowohl die alte Feuerwehrwache als auch das ehemalige Hallenbad werden im Bauinventar des Kantons Luzern als «erhaltenswert» eingestuft. Der Stadtrat gewichtet den Wert des Hallenbads jedoch ungleich höher, hält also am Rückbau der alten Feuerwehrwache fest. Auf eine Unterschutzstellung des Hallenbads will die Stadt indes verzichten; das schränke die Möglichkeiten zu sehr ein. Naturgemäss führt die Verzögerung auch zu höheren Unterhaltskosten für die Stadt. Diese bleiben laut Jost aber «im Rahmen».

Stadt will in Dialog mit der Bevölkerung treten

Mit dem Umschwung ändert sich auch das Nutzungskonzept auf dem Areal. Bislang lag der Fokus auf gemeinnützigen Wohnungen. Nun kommt nicht nur ein Kulturraum dazu, sondern möglicherweise auch Schulräume, eine Quartiersammelgarage, ein Regenrückhaltebecken und eine Energiezentrale der EWL. Alle Pläne lassen sich wohl nicht verwirklichen, dafür ist der Platz dann doch zu knapp. Zudem betonte Jost: «Der gemeinnützige Wohnungsbau hat für den Stadtrat nach wie vor eine hohe Priorität.» 2015 jedenfalls war die Rede von gut 180 Wohnungen. Diese Anzahl wird sich nun bestimmt verringern – wie stark, lasse sich zurzeit noch nicht sagen.

Um die Stimmen aus der Bevölkerung aufzunehmen, wählt der Stadtrat ein für Luzern neues Vorgehen: ein sogenanntes Dialogverfahren. In diesem können die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Anliegen und Vorschläge während des Prozesses an drei Forumsveranstaltungen einbringen. Für dieses Dialogverfahren beantragt der Stadtrat dem Parlament einen Kredit von 550'000 Franken.