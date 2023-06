Stadt Luzern Logiernächte ziehen an: Luzernerhof plant zusätzliche Gästezimmer in zwei Gebäuden Die Luzernerhof AG will ihr Hotelangebot an der Friedenstrasse 2a beim Löwenplatz sowie an der Museggstrasse 7 erweitern.

Die Nachfrage nach Gästezimmern steigt laut der Luzernerhof AG. Deshalb plant das Unternehmen, welches das gleichnamige Hotel betreibt, in zwei ebenfalls der Bauherrschaft gehörenden Liegenschaften an der Friedenstrasse 2a beim Löwenplatz und an der Museggstrasse 7 Umnutzungen. Dies ist zwei Baugesuchen zu entnehmen, die auf der Website der Stadt Luzern aufgeschaltet sind. Die AG wurde erst kürzlich an die Zürcher Candrian-Gruppe verkauft, wie wir Anfang Juni berichteten.

Oberhalb der Babalas- Bar sind die Gästezimmer Bild: sam (Luzern, 16. 6. 2023)

An der Friedenstrasse werden bestehenden Einzelzimmer in 12 Gästezimmer und 12 grössere Gästeappartements gewandelt, an der Museggstrasse die Angestelltenzimmer in Gästezimmer umgewandelt. An der Friedenstrasse sind im Erdgeschoss die Bar Babalas, die wie gewohnt weitergeführt wird und der Panorama-Kiosk, der geschlossen ist. Auch bei der Museggstrasse soll die Parterrenutzung unverändert bleiben.

Gäste und Dauermieter

An der Friedenstrasse sind in den ersten fünf Etagen die Zimmer sowohl für Gäste des Luzernerhofs wie auch zur Langzeitvermietung vorgesehen. Wird ein Zimmer länger als für vier Monate gemietet, gilt es als Wohnnutzung. Im sechsten und siebten Stock, sind zwei Maisonettewohnungen geplant. Diese können zur Vermietung oder für den Eigengebrauch für Gäste des Hotels Luzernerhof genutzt werden. Die Zimmer an der Museggstrasse sind für Gäste und Langzeitmietende gedacht und sind wie die an der Friedenstrasse über den Luzernerhof buchbar.

Es bleibe vieles «beim Alten», wird auf Anfrage gesagt. Das betrifft vor allem die Ausstattung. Wie etwa die Zimmer mit fliessendem Wasser und Etagenduschen und Toiletten auf den ersten beiden Etagen an der Friedenstrasse. An der Museggstrasse ist das bei allen 25 Zimmern so. Trotzdem werden für beide Häuser Umbaukosten in der Höhe von knapp einer Viertelmillion angegeben. Das hat mit dem Brandschutz zu tun, der muss laut aufgeschaltetem Protokoll nachgerüstet werden.

Denn bei einer Umnutzung von einem Wohnhaus in eine Hotelnutzung, beziehungsweise in einen Beherbergungsbetrieb, gelten bestimmte Regeln. Das sind unter anderem ein markierter beleuchteter Fluchtweg und dass jedes Zimmer als eigener Brandabschnitt ausgeführt wird. Der Baustart ist auf kommenden Herbst geplant.

Dependancen zum Hotel Luzernerhof

Das aufgelegte Betriebskonzept sieht vor, dass Gäste wie Dauermieter an der Rezeption des Hotels Luzernerhof ein- und auschecken und auch die Bewirtschaftung der Zimmer durch Mitarbeitende ausgeführt wird. Die Friedenstrasse 2a bleibt quasi eine Dependance des Hotels, genau wie die Liegenschaft an der Museggstrasse.

Ist die Umnutzung der Wohnhäuser in einen Beherbergungsbetrieb die Folge der kürzlich in der Stadt Luzern angenommenen Airbnb-Initiative?Dazu äussert sich die Bauherrschaft nicht. Nur so viel: «Unser Fokus liegt bei der operativen Betriebsübernahme, bei den Gästen und Mitarbeitenden des Hotel Luzernerhof.» Für Hotelbetriebe gilt übrigens auch nach der Umsetzung der Airbnb-Initiative die Bestandsgarantie.