Stadt Luzern «Lozärner Määs»: Ab Samstag geht die Post ab auf dem Inseli Das Riesenrad auf dem Europaplatz lässt es erahnen, bald ist Määs in Luzern. Gestartet wird mit einem Riesen-Chlapf am Samstag.

Die neuste Attraktion – die Hip-Hop-Bahn – katapultiert die Fahrgäste in 19 Meter Höhe. Bild: Denis Gubser/Bourquin Lunapark AG

Inseli, Europa- und Bahnhofplatz sind für 16 Tage der ultimative Treffpunkt für Chilbi-Fans. Bis und mit Sonntag, 15. Oktober, bevölkern Schausteller und Marktfahrerinnen die Plätze.

Ein besonderes Vergnügen für «Adrenalin-Junkies» verspricht dieses Jahr die Hip-Hop-Bahn. Freudenschreie sind bei diesen Fahrten garantiert. Betrieben wird «Hip-Hop» von der Bourquin Lunapark AG. Das Familienunternehmen preist das Fahrgeschäft als «Actionmaschine der Superlative» an und befördert damit pro Fahrt 16 Personen mit einer Beschleunigung bis zu 4 g in luftige 19 Meter Höhe. Es ist das einzige Überkopf-Fahrgeschäft seiner Art in der Schweiz, schreiben die Betreiber.

Familientag und Gratisfahrten

Die Lozärner Määs 2023 bestreiten 20 verschiedenen Fahrgeschäfte und 90 Markthändlerinnen und Markthändler. Der beliebte Familientag findet am Donnerstag, 12. Oktober, statt. An diesem Tag können die Bahnen von 10 bis 19 Uhr zum halben Preis genossen werden. Dies ist ein herzliches Danke vonseiten der Schaustellerinnen und Schausteller an die Luzerner Bevölkerung. Und weil die «Zanollas» heuer ihr 100-Jähriges feiern, lassen sie ihre drei Fahrgeschäfte morgens jeweils die erste Viertelstunde gratis laufen. Somit hat der frühe Vogel seine Gratisfahrt.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft: Rico De Bona (l.) und Raoûl F. Mumenthaler im Määs-Chalet. Bild: Sandra Monika Ziegler (Luzern, 26. 9. 2023)

Rico De Bona, Präsident IG Luzerner Herbstmesse, und Raoûl Mumenthaler, seitens der Stadt Marktverantwortlicher, freuen sich sichtlich über die kommende Määs. Rico De Bona nennt sie wetterbedingt bereits Sommer-Määs und sagt: «Immer wieder wird gefragt, was gibt es Neues, was wird speziell an der Määs. Nach Strommangellage und Corona ist das Spezielle, dass die Määs dieses Jahr wieder ganz normal stattfinden kann.»

Grössere Terrasse und Tagesmenü

Alles beim Alten bleibt es trotzdem nicht. So wurde die Chalet-Terrasse vergrössert. Das gebe, so Raoûl Mumenthaler, mehr Platz zum Sehen und Gesehenwerden. Zum kulinarischen Angebot im Chalet sagt er: «Serviert werden dieses Jahr Tagesmenüs, und wir haben auch die Öffnungszeiten denen der Marktstände angepasst. Feierabend ist bei beiden um 19 Uhr.»

Eine erweiterte Öffnungszeit analog den Fahrgeschäften sei von den Standbetreibenden nicht gewünscht worden, wie die letztjährige Umfrage gezeigt habe, erklärt Seppi Moser, Ehrenmitglied der IG Messe. Die Fahrgeschäfte fahren täglich von 10 bis 22 Uhr. Am Freitag und Samstag sogar bis 23 Uhr.

400’000 Besuchende erwartet

Die Messeverantwortlichen wollen dieses Jahr wieder einmal genau wissen, wie viele Besucherinnen und Besucher das Inseli aufsuchen. An verschiedenen Stellen werden deshalb die Besucherströme gemessen. Rico De Bona: «Damit werden wir Ende dieser Määs wissen, ob wir mit unserer Schätzung von plus/minus 400’000 Besuchenden richtig liegen.»

Ein Thema ist und bleibt natürlich der Standort Inseli. Der ist nach der Annahme der Initiative «Lebendiges Inseli statt Blechlawine» im Jahr 2017 gefährdet. Zur Rettung ihres Standortes lancierten Määs-Betreibende im Mai 2022 die Initiative «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» Darüber werden nun die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner am 26. November abstimmen. An der Määs selber werde jedoch nicht offiziell politisiert, wie die Messeverantwortlichen sagen. «Doch», schiebt Rico De Bona nach: «Wer was sagen will, der sagt natürlich, was er oder sie darüber denkt. Eines ist jedoch klar: Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!»