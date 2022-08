Stadt Luzern Luzerner Stadtrat fordert «Pop-up-Polizeiposten» für die Ufschötti Der Stadtrat Luzern fordert vom Kanton mehr Polizeiressourcen für das Stadtgebiet – und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Die Ufschötti in Luzern wird intensiv genutzt. An Wochenenden kommt es abends oft zu Problemen. Leserreporter / Luzerner Zeitung

Die Luzerner Polizei hat Aufholbedarf: Im aktuellen Jahrzehnt sollen gemäss Plänen der Regierung 118 neue Stellen geschaffen werden. 10 davon entfallen auf die Verkehrs- und Sicherheitspolizei Stadt Luzern.

Der Stadtluzerner Sicherheitsvorsteher Martin Merki (FDP) begrüsst diese Aufstockung, die er als «dringend nötig» bezeichnet. Er sagt aber auch: «Aus Sicht der Zentrumsstadt Luzern ist sie knapp bemessen».

Luzern ist eine Drogenhochburg

Der Stadtrat hätte sich für das Stadtgebiet einen noch stärkeren Ausbau der Polizeiressourcen gewünscht. In seiner Vernehmlassungsantwort auf die aktuellen Pläne des Kantons schreibt der Stadtrat: «Kriminalität ist vor allem ein städtisches Phänomen» – oder gar ein Stadtluzerner Problem: «Gemäss Bundesamt für Statistik gibt es nirgends in der Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Betäubungsmitteldelikte wie in der Stadt Luzern», rechnet der Stadtrat vor.

Eines der dringendsten Sicherheitsprobleme der Stadt sind Gewalt, Lärm und Littering am Seeufer. Als eigentlicher Hotspot gilt dabei das linke Seeufer, insbesondere das Gebiet rund um die Ufschötti. Die städtische Einsatzgruppe SIP (Sicherheit Intervention Prävention) leiste bereits wertvolle Arbeit, sagt Martin Merki. Doch wenn es eskaliert, braucht es die Polizei. «Eine hohe Polizeipräsenz wirkt sich positiv aus», so Merki.

Stadtrat will mehr Polizei am Seeufer

Der Stadtrat wünscht sich explizit mehr Polizeiressourcen für das linke Seeufer und schlägt die Schaffung eines temporären Polizeipostens bei der Ufschötti vor. Dieser «Pop-up-Polizeiposten» könnte während der Sommermonate in Betrieb sein und würde eine stärkere Präsenz der Polizei vor Ort ermöglichen. Vorallem an sonnigen Wochenenden wäre dies «wünschenswert», wie Merki betont. Diese Idee hat der Stadtrat im Rahmen seiner Vernehmlassungsantwort dem Regierungsrat zur Prüfung vorgeschlagen.

Die Idee für einen zusätzlichen Polizeiposten am Seeufer kommt etwas überraschend, denn der aktuelle Trend geht klar Richtung Reduktion von Posten. Martin Merki betont, dass der Stadtrat den Abbau von Polizeiposten «zugunsten von mehr mobilen flexiblen Einsatzkräften» durchaus unterstütze. So gesehen könne die Forderung nach einem zusätzlichen Posten etwas quer in der Landschaft stehen. Doch beim vorgeschlagenen Pop-up-Posten handle es sich ja nicht um eine fest installierte Einrichtung, «sondern um eine mobile Lösung am Standort Ufschötti».

«Der städtische Fokus fehlt, obwohl in der Stadt die Post abgeht»

Die Stadt selber hat bereits gute Erfahrungen gemacht mit solchen temporären Posten: Im Sommer 2021 richtete sie erstmals ein Drogenberatungs-Zelt bei der Ufschötti ein. Dort stehen jeweils am Freitag- und Samstagabend Fachleute für Fragen rund um Suchtprobleme zur Verfügung.

Die Stadt Luzern wünscht sich nicht nur mehr Personal für die Polizei, sondern generell mehr Gehör beim Kanton für städtische Sicherheitsanliegen. Aktuell wird der Stadtrat alle zwei Wochen von der Regierung über die aktuelle Sicherheitslage informiert. Und alle drei Monate tauschen sich Martin Merki und der kantonale Polizeidirektor Paul Winiker zu Sicherheitsthemen aus. Gerne hätte die Stadt bei dieser Zusammenarbeit eine stärkere Rolle, wie Martin Merki sagt - denn: «Der städtische Fokus fehlt häufig, obwohl in der Stadt punkto Polizeieinsätze die Post abgeht».