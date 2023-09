Stadt Luzern Mann verletzt zwei Polizisten und wird mit Taser ruhig gestellt Polizistinnen und Polizisten sind immer wieder mit Gewalt und Drohungen konfrontiert. Erst kürzlich sind bei einer Polizeikontrolle in der Stadt Luzern zwei Polizisten verletzt worden.

Luzerner Polizisten mussten bei einer Kontrolle den Taser einsetzen. Symbolbild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. 1. 2018)

Zwei Polizisten wollten am 19. September in einem Parkhaus in der Stadt Luzern einen zur Fahndung ausgeschriebenen, 25-jährigen Eritreer kontrollieren. Dieser wehrte sich vehement und verletzte einen Polizisten an der Schulter, den zweiten am Knie. Die Polizisten mussten den Taser einsetzen, um den Mann ruhig zu stellen. Die Polizisten konnten ihn überwältigen und festnehmen. Ein Drogenschnelltest beim Eritreer reagierte positiv.

In einem weiteren Fall von Gewalt gegen Polizisten wurden Polizisten am 21. September bei einer Personenkontrolle an der Bahnhofstrasse in Luzern von einem 36-jährigen Schweizer unverhofft mit einem Messer bedroht. Dieser konnte in der Folge festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Gewalt und Drohung gegen Luzerner Polizistinnen und Polizisten haben in den Jahren 2017 bis 2021 massiv zugenommen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Wurden 2017 noch 89 Fälle mit 162 geschädigten und 42 verletzten Polizisten gezählt, waren es im Jahr 2021 insgesamt 156 Fälle mit 283 geschädigten und 52 verletzten Polizisten. Letztes Jahr waren die Zahlen wieder rückläufig. (rem)