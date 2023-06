Stadt Luzern Maria Pilotto und Lena Hafen treten aus dem Stadtparlament zurück Die beiden SP-Politikerinnen hören auf das kommende Amtsjahr auf. Ihre Nachfolgerinnen werden Caroline Rey und Patricia Almela sein.

Die zwei SP-Politikerinnen Maria Pilotto und Lena Hafen treten auf das kommende Amtsjahr als Grossstadträtinnen zurück, wie die Partei mitteilt. Hafen wurde im März 2020 ins Stadtparlament gewählt. Grund für ihren Rücktritt ist ihre vollberufliche Tätigkeit als Richterin und Gerichtsschreiberin an mehreren Gerichten, was zeitlich mit dem Amt als Grossstadträtin nicht vereinbar sei. Maria Pilotto wurde im Mai 2016 in den Grossen Stadtrat gewählt. Sie wird für Ylfete Fanaj in den Kantonsrat nachrücken und deshalb als Grossstadträtin zurücktreten, heisst es.

Lena Hafen (links) und Maria Pilotto treten zurück. Bilder: PD

Ihre Nachfolgerinnen sind Caroline Rey und Patricia Almela, teilt die SP weiter mit. Rey ist ausgebildete Schreinerin und arbeitet als soziokulturelle Animatorin. Als Präsidentin des Luzerner Gewerkschaftsbundes werde sie eine wichtige Fürsprecherin der Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im städtischen Parlament sein. Patricia Almela ist ausgebildete Sozialarbeiterin. Sie habe sich bereits in der Vergangenheit für den Langsamverkehr und für eine gleichberechtigte Gesellschaft eingesetzt und werde auch im städtischen Parlament eine gewichtige Stimme für dieses Anliegen sein. Die beiden werden an der Ratssitzung vom 7. September vereidigt. (tos)