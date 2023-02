Stadt Luzern Kieselsteine statt Asphalt am Schweizerhofquai? Der Stadtrat winkt ab Ein weisser Mergelbelag wie am Nationalquai: Das schwebt Grossstadtrat Silvio Bonzanigo auch für den Schweizerhofquai vor. Doch der Stadtrat ist skeptisch.

Am Nationalquai gibt es einen Grün- und Kiesstreifen. Bild: Pius Amrein

Der Quai zwischen Schwanenplatz und Casino ist die Parade-Promenade von Luzern. Zehntausende flanieren hier an schönen Tagen. Während der Abschnitt Nationalquai nur in der Mitte asphaltiert ist – der Rest seeseitig besteht aus wasserdurchlässigem Mergel –, marschieren die Passantinnen und Passanten am Schweizerhofquai ausschliesslich auf Asphalt.

Der Schweizerhofquai ist vollständig asphaltiert. Bild: Pius Amrein

Grossstadtrat Silvio Bonzanigo (parteilos) möchte dies ändern und fordert vom Stadtrat mittels Postulat die Prüfung einer Teilentsiegelung. Demnach soll am Schweizerhofquai dieser Mergelstreifen weitergeführt werden. Er verspricht sich davon «einen ökologisch-stadtklimatischen Mehrwert».

Der Luzerner Stadtrat will das entsprechende Postulat nun zwar entgegennehmen, aber nur teilweise, wie er in seiner Antwort festhält. Er schreibt: «Der Stadtrat begrüsst die Intention des Postulanten, den öffentlichen Raum zu entsiegeln. Versiegelte Flächen sollen, wo möglich und sinnvoll, reduziert beziehungsweise Entsiegelungen stärker gefördert werden.» Beim Schweizerhofquai sieht die Exekutive indes aus mehreren Gründen keinen akuten Handlungsbedarf:

Der Schweizerhofquai ist aufgrund seiner Lage am See und des bestehenden Baumbestands nicht extrem hohen Temperaturen ausgesetzt. Die beschränkt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel können an «klimatisch brisanteren Standorten» besser für die Entsiegelung eingesetzt werden.

Der bestehende Asphalt ist rund 20 Jahre alt. Im Durchschnitt beträgt dessen Lebensdauer zwischen 30 und 40 Jahren. Eine komplette Sanierung sei daher in voraussichtlich 10 bis 20 Jahren nötig.

Am Schweizerhofquai fallen wöchentlich rund ein bis zwei Tonnen Abfall an. Zudem verlieren die Bäume organisches Material. Aufgrund des Asphaltbelags könne der Quai effizient mit motorisierten Kehrmaschinen ein- bis zweimal täglich gereinigt werden.

Die mit einem Belagswechsel von Asphalt auf Mergel verbundenen baulichen Massnahmen können je nach örtlichen Gegebenheiten «einen grossen Eingriff in das Wurzelsystem» darstellen und in der Folge zusätzlichen Stress für die Bäume bedeuten.

Der Schweizerhofquai zwischen Schwanen- und Kurplatz ist die am stärksten frequentierte Seepromenade von Luzern. Deshalb wäre hier bei einem Belagswechsel eine jährliche Ergänzung von Kies im Umfang von mehreren Tonnen nötig, da viel davon in den See verfrachtet würde, inklusive des Kleinabfalls.

Gemäss Postulatsantwort ist für den Stadtrat aber ein Belagswechsel zu einem späteren Zeitpunkt durchaus ein Thema. Er schreibt: «Im Sinne der übergeordneten strategischen Grundlagen soll eine mögliche Entsiegelung bei der nächsten notwendigen Gesamtsanierung des Schweizerhofquais geprüft werden.» Bei Teilflächen, welche bereits vorher saniert werden müssen, solle immer beurteilt werden, ob eine Entsiegelung möglich und sinnvoll sei, und die Flächen gegebenenfalls entsiegelt werden sollen.

In den letzten Jahren sind an mehreren Standorten in der Stadt grössere Flächen entsiegelt worden – unter anderem an der Pilatusstrasse und am Würzenbachweg. Weitere sind in Planung, etwa beim Allenwindenturm.