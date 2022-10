Stadt Luzern Mehr Rechte für Mütter im Parlament: Der Stadtrat will auf eine nationale Lösung warten Frauen im Mutterschaftsurlaub können nur eingeschränkt im Parlament mitwirken. SP und Grüne wollen das mit einer Motion ändern. Der Stadtrat lehnt eine lokale Lösung aber ab.

Wer im Mutterschaftsurlaub ist, darf im Parlament nicht mitbestimmen – hier eine Sitzung des Grossen Stadtrats im Jahr 2019. Bild: Pius Amrein

Das Problem ist schon länger bekannt und kommt aufgrund eines Urteils des Bundesgerichts erneut aufs Tapet: Dieses hat im Frühling entschieden, dass Nationalrätin Karin Bertschy (GLP/BE) ihren Anspruch auf Erwerbsentschädigung verliert, weil sie während ihres Mutterschaftsurlaubs an einer Parlamentssitzung teilgenommen hat und somit einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sei.

Das Thema beschäftigt auch die Stadtluzerner Politik. Ob Lokalparlamentarierinnen auch betroffen wären, ist aufgrund der deutlich tieferen Entschädigungen zwar unsicher. Da dennoch ein Risiko besteht, fordern SP und Grüne in einer dringlichen Motion, dass der Stadtrat auf kommunaler Ebene «schnellstmöglich eine rechtliche Grundlage» erarbeitet, um den Verlust für betroffene Parlamentarierinnen «vollumfänglich auszugleichen», wie es im Vorstoss heisst. Zwar laufen Bestrebungen, das Erwerbsersatzgesetz auf Bundesebene zu ändern. «Ob und wann dies geschieht, ist aber noch offen.»

Stadtrat will keine «Umgehung des gesetzgeberischen Willens»

Der Stadtrat lehnt dies ab, wie er in der nun vorliegenden Stellungnahme schreibt. Er ist zwar auch der Meinung, dass die Regelung Frauen «von der Wahrnehmung ihres Volksauftrages» abhält, was «stossend» sei. Das Problem solle aber auf nationaler Ebene gelöst werden. «Es kann nicht sein, dass die Stadt Luzern eine Entschädigungsregel in Umgehung des gesetzgeberischen Willens des Bundes erlässt.»

Die Bestrebungen auf Bundesebene begrüsst der Stadtrat. Aufgrund von Standesinitiativen aus Baselland, Luzern und Zug hat die staatspolitische Kommission des Ständerats einen Lösungsvorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Demnach soll der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht mehr erlöschen, wenn jemand an Parlamentssitzungen teilnimmt. Der Stadtrat will sich nun an dieser Vernehmlassung beteiligen, «um die Dringlichkeit einer Änderung der Bundesregelung zu unterstreichen». Der Prozess sei «weit fortgeschritten», schreibt der Stadtrat:

«Daher erscheint es nicht sinnvoll, wenn die Stadt Luzern einen zusätzlichen kommunalen Gesetzgebungsprozess startet, zumal ein solcher verwaltungsintern Ressourcen binden würde.»

Mit-Motionärin ist nicht zufrieden

Vom Problem waren schon mehrere Luzerner Politikerinnen betroffen, zum Beispiel die frühere Grünen-Grossstadträtin Noëlle Bucher oder Maria Pilotto (SP), Mitunterzeichnerin des aktuellen Vorstosses. Pilotto ist mit der Antwort des Stadtrats nicht zufrieden und will an der Motion festhalten: «Uns ist bekannt, was auf Bundesebene läuft. Doch was passiert beispielsweise, wenn sich dieser Prozess verzögert? Das Angebot des Stadtrates mit der Vernehmlassungsstellungnahme ist völlig unzureichend. Wir Frauen haben schon lange genug auf eine Lösung gewartet.» Es bestünden zwar Ausnahmeregelungen, besonders bei tiefen Entschädigungen, doch die seien kompliziert und mit vielen Unsicherheiten verbunden. «Es ist unangenehm, dass einem niemand sagen kann, was genau gilt. Zumal sich Frauen im Wochenbett bereits in einer anspruchsvollen Situation befinden», sagt Pilotto:

«Es kann doch nicht sein, dass Frauen den Verzicht auf Gelder befürchten müssen, wenn sie ihre politischen Rechte wahrnehmen wollen. Wenn ich die Kraft dafür habe, will ich auch als junge Mutter meine Rechte wahrnehmen.»

Die Motion ist nicht der erste Versuch, das Problem auf städtischer Ebene zu lösen: 2017 stand ein System zur Debatte, das Stellvertretungen für abwesende Parlamentsmitglieder vorsah. Die damalige Motion wurde aber abgelehnt.