Stadt Luzern «Minigolf Lido» eröffnet Saison mit Spiel, Spass und Speisen Altes bewahren und mit neuen Ideen kombinieren, so das Credo der neuen Betreiber – am Donnerstag wird eröffnet.

Zum Saisonstart präsentiert sich «Minigolf Luzern» mit bunter Auffrischung und den neuen Betreibern Tamino Müller, Mike Tribelhorn und Dominic Meyer. Das Trio will weiterhin einen Treffpunkt für alle Generationen betreiben und Bewährtes mit Neuem kombinieren. Die Öffnungszeiten sind von Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag bis Mitternacht.

In Einsatz sind zehn Angestellte inklusive der Ehemaligen, so Tamino Müller. Er fügt an: «Es soll nicht nur ein Treffpunkt zum Minigolfspielen sein, sondern für alle auch einer zum Verweilen. Ein Ort mit Ferienstimmung und das mitten in Luzern.» Neu ist das Mobiliar und die grosse Bar, geblieben sind die Klassiker wie etwa Burger, Schnitzelbrot, oder Kartoffelsalat, die Speisekarte wurde mit vegetarischen Angeboten erweitert. Zu Trinken gibt es nebst Bier, Wein und Kaffee jetzt neu auch diverse Cocktails, alles wie bisher im Self-Service.

Tamino Müller (links), Dominic Meyer und Mike Tribelhorn sind am Start. Bild: PD

Am Donnerstag ab 12 Uhr wird mit einem Fest eröffnet. Mit Musik, Essen und Trinken und bei Lust einer Runde Ping-Pong, Tischfussball, Billard oder Dart oder Minigolf. Wirt Tamino Müller: «Es hat für alle etwas, samt einer Erfrischung an unserer neuen Bar und Leckereien aus dem legendären Food Truck.»