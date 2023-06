Stadt Luzern Mit jungen Bäumen aus Hiroshima setzt Luzern ein Zeichen für Frieden Die Stadt Luzern hat drei besondere Bäume gepflanzt: Ihre Samen stammen aus einem Ginkgo-Baum, der 1945 den Atombombenabwurf überlebte.

2014 wurden in Luzern Samen aus Ginkgo Bäumen gesät, die 1945 den Atombomben-Abwurf in Hiroshima überstanden haben. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

Am 6. August 1945 wurde über der japanischen Stadt Hiroshima eine Atombombe abgeworfen. 100’000 Menschen starben sofort, an den Folgeschäden weitere 130’000. Auch die Natur wurde durch den Atombombenabwurf weitgehend zerstört. Doch einige wenige Bäume überlebten die Katastrophe. Rund 170 von ihnen stehen bis heute in der Stadt. So zum Beispiel ein Ginkgo-Baum, der zum Zeitpunkt der Katastrophe bereits 200 Jahre alt war.

Mittlerweile sind daraus kleine Bäume geworden, die vor einigen Monaten im Bramberg gepflanzt wurden - als Mahnmal für den Frieden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

2014 kam die Idee auf, die Samen dieses Baumes in die Welt hinauszutragen: Um an Hiroshima zu erinnern und ein Zeichen für den Frieden zu setzen, hat die Organisation «Mayors for Peace» (Bürgermeister für den Frieden) ein Projekt lanciert. «Mayors for Peace» ist ein internationales Städtenetzwerk, das sich für Frieden und die Abrüstung atomarer Waffen einsetzt. Die Stadt Luzern ist seit 2003 Mitglied. Das Netzwerk wurde 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima gegründet, heute gehören ihm weltweit über 8000 Städte an.

Sie wuchsen in der Stadtgärtnerei

Stadtpräsident Beat Züsli und Masahiro Nakata, Minister der Japanische Botschaft Bern Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 5. 2023)

2014 wurden Sämlinge des Ginkgo-Baumes aus Hiroshima an die Mitglieder von «Mayors for Peace»verteilt, so auch an die Stadt Luzern. In der Stadtgärtnerei am Rotsee sind seither junge «Hibakusha»-Bäume herangewachsen. Der Begriff bezeichnet die Überlebenden der Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki, welche bis heute an den physischen, psychischen und sozialen Folgen der Angriffe zu leiden haben.

Drei der Ginkgo-Bäume wurden kürzlich beim Speuzerbrunnen an der Schirmerstrasse hinter der Museggmauer gepflanzt. Am Freitag wurde nun noch ein Gedenkstein eingeweiht, der an die Ereignisse von 1945 und die besondere Bedeutung der drei Ginkgos erinnern soll. Die Bäume stehen für «Wachstum, Leben und Hoffnung», wie die Stadt Luzern mitteilt. «Durch das Pflanzen dieser Bäume drücken wir unseren Wunsch nach einer Welt ohne Gewalt und Zerstörung aus».

Gemäss Stadtpräsident Beat Züsli will Luzern mit dem Gedenkstein und den gepflanzten Bäumen eine klare Botschaft aussenden: «Atomwaffen werden niemals akzeptabel sein. Wir setzen uns für eine Zukunft ein, in der Sicherheit und Frieden oberste Priorität haben.»