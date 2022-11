Die Lukb will ihren Stromverbrauch bis ins Jahr 2025 auf 5’500 kWh pro Mitarbeiter senken. Bereits in den vergangenen zwei Jahren konnte gemäss Lukb der Stromverbrauch um über 1’300 kWh pro Mitarbeiter auf rund 5’911 kWh pro Mitarbeiter reduzieren. Dies sei unter anderem durch das Ersetzen von alten Fluoreszenz-Lampen durch zeitgemässe LED-Leuchtmittel in den Gebäuden geschehen. Auch werden gemäss Lukb die Mitarbeiter im sorgsamen Umgang mit Energie am Arbeitsplatz geschult.