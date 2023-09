Stadt Luzern Mitarbeitende der Alters- und Pflegeheime dürfen auf höhere Löhne hoffen Das Luzerner Kantonsspital erhöht die Nacht- und Samstagszulagen für ihre Mitarbeitenden. Weitere Gesundheitsbetriebe könnten bald nachziehen.

Arbeiten beim Luzerner Kantonsspital (Luks) wird ab 1. Oktober attraktiver - besonders während der Nacht und am Wochenende: Die Zulagen für Spät- und Nachtdienste werden deutlich erhöht. Auch am Samstag erhält man neuerdings mehr Lohn als an einem normalen Werktag.

Für die Mitarbeitenden des Luks ist dies eine frohe Nachricht. Doch hätten nicht auch die Angestellten anderer Gesundheitsinstitutionen höhere Löhne verdient? Zum Beispiel bei den Stadtluzerner Heimen Viva, wo ebenfalls Nacht- und Schichtarbeit geleistet wird? Genau diese Frage stellte die SP in einem dringlichen Postulat im Luzerner Stadtparlament.

Für den Stadtrat ist die Frage berechtigt, wie er in seiner Antwort schreibt: «Durch die Erhöhung der Schichtzulagen durch das Luks ist ein zusätzlicher Druck auf den Arbeitsmarkt entstanden.»

Ziel ist eine Harmonisierung der Zulagen

Der Stadtrat betont, dass die Zulagen für Nacht- und Schichtarbeit möglichst in allen Institutionen gleich sein sollten. Das gelte für Kantonsspital und Viva genauso wie für alle übrigen Heime auf Stadtgebiet. Die Stadt Luzern habe bereits im Sommer einen Runden Tisch einberufen, an dem die stationären und ambulanten Institutionen der Langzeitpflege vertreten waren. Dabei habe man sich über die aktuelle Personalsituation ausgetauscht und über mögliche Lösungen diskutiert.

An einem weiteren Treffen im Herbst sollen nun konkrete Massnahmen definiert werden, die möglichst von allen Institutionen mitgetragen werden. Im Zentrum stehen höhere Zulagen für Nacht- und Schichtarbeit und somit eine Angleichung der Zulagen auf dem ganzen Stadtgebiet.

Bezahlt werden sollen die höheren Zulagen über die Restkostenfinanzierung, welche die Stadt selber übernimmt. (rk)