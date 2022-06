Stadt Luzern Mitte will Velopasserelle über den Bahngleisen – doch Stadt plant weiter unterirdisch Die neue Fuss-/Velounterführung am Bahnhof sowie der Wegfall des Bahnhofsparkings P1 gaben im Stadtparlament viel zu reden.

Visualisierung des Bahnhofplatzes Nord beim Torbogen.

Das Luzerner Stadtparlament hat einen Kredit von 6,9 Millionen Franken bewilligt. Mit dem Geld soll die Umgestaltung des Bahnhofsgebiets im Hinblick auf den Durchgangsbahnhof weiter konkretisiert werden. Dazu gehören einerseits die neuen Bahnhofplätze Nord, Ost und West sowie die städtebauliche Aufwertung im Süden des Bahnhofs, im Bereich Steghof.

Weiter soll auch der Bau einer neuen Fuss-/Velounterführung unter den Gleisen geplant werden. Dieses Vorhaben gab im Rat am Donnerstag am meisten zu reden.

So hatte Peter Gmür (Mitte) «Mühe damit, wenn alles immer in den Untergrund verlegt wird». Anstelle einer Unterführung schlug er eine oberirdische Passerelle über den Gleisen vor. «Gerade auch für Frauen wäre dies viel sicherer», so Gmür.

Passerelle sieben Meter über den Gleisen?

Ausserhalb der Mitte-Fraktion fand diese Idee aber kaum Gehör. So rechnete Jona Studhalter (Junge Grüne) vor, dass eine Passerelle in sieben Metern Höhe über den Gleisen gebaut werden müsste – doppelt so hoch wie der Werftsteg beim Inseli. Martin Abele (Grüne) betonte, dass unterirdisch nicht gleich unsicher sei. «Mit guter Beleuchtung und einer Belebung, etwa mit Verpflegungsmöglichkeiten, könne auch eine Unterführung genügend sicher sein.»

Allerdings wird die Unterführung mit geschätzten 40 Millionen Franken Gesamtkosten sehr teuer – doppelt so viel wie die im Februar abgelehnte unterirdische Velostation. Mario Stübi (SP) warnte deshalb: «Eine Erkenntnis aus der Velostation-Abstimmung war, dass auch einige Linke wegen der hohen Kosten Nein sagten. Dieses Szenario könnte sich nun wiederholen.» Stübi forderte möglichst hohe Transparenz bei der Kostenentwicklung: Spätestens bei Vorliegen des Vorprojekts soll klar sein, wer (Stadt, Bund, SBB) wie viel an die Unterführung zahlen werde.

Bisherige Unterführung passt nicht ins Konzept

Ärgerlich fand Stübi, dass die Stadt überhaupt gezwungen ist, eine neue Unterführung zu bauen. Denn ursprünglich war geplant, für rund acht Millionen Franken die bestehende Bahnhofsunterführung (Neustadt-Inseli) für Velos auszubauen. Dazu hätte auch eine befahrbare Velorampe auf der Neustadt-Seite gehört. Ein Planungskredit für dieses Vorhaben wurde 2019 bereits vom Volk bewilligt. Die Idee war, die ausgebaute Unterführung dereinst auch als Hauptzugang zum neuen Tiefbahnhof nutzen zu können. Doch diese Hoffnung hat sich inzwischen zerschlagen: Da der unterirdische Bahnhof um einige Meter nach Süden verschoben wurde, passt die bestehende Unterführung nicht mehr ins Konzept – sie wird dereinst höchstens noch als Nebeneingang für Fussgänger eine Rolle spielen.

Die nun geplante Fuss- und Velounterführung soll etwas weiter südlich verlaufen und die Waldstätterstrasse mit dem Inseli und dem künftigen Bahnhofplatz Ost verbinden. Gleichzeitig soll sie als Zugang zum Tiefbahnhof und möglicherweise auch zu einem neuen Veloparking unter den Gleisen dienen.

Soll das Parkhaus bei der Uni aufgestockt werden?

Zu reden gab im Parlament auch die geplante Aufhebung des Bahnhofparkings P1 mit 377 Plätzen. Das Parkhaus liegt mitten im Gebiet des künftigen Tiefbahnhofs und muss den unterirdischen Gleisen und Perrons Platz machen. Stadt und Kanton wollen die wegfallenden Parkplätze zwar kompensieren, aber nicht am Bahnhof, sondern am Stadtrand. Wo genau, ist noch offen. Peter Gmür (Mitte) zeigte sich «enttäuscht, dass der Stadtrat keinen Kompromiss aufgezeigt hat». Er nannte die Aufstockung des Bahnhofparkings P3 bei der Uni als prüfenswerte Möglichkeit. Auch Andreas Moser (FDP) sagte: «Wir wollen klar einen Ersatz der Parkplätze.» Dies müsse aber nicht zwingend im Bahnhofsgebiet sein.

Auch Patrick Zibung (SVP) nannte die Aufhebung der Parkplätze am Bahnhof ein «sehr grosses Ärgernis». Seine Forderung, dass der Stadtrat einen Parkingersatz an Ort und Stelle nochmals prüfen muss, fand im Parlament aber keine Mehrheit.

Baudirektorin Manuela Jost (GLP) verteidigte den Entscheid des Stadtrats: Auch ohne die 377 Parkplätze gebe es in Zukunft genügend Parkmöglichkeiten am Bahnhof (nämlich 523). Es brauche einfach ein «geschicktes Steuerungssystem», um sicherzustellen, dass für Gäste von KKL, SGV und Hirslanden immer genügend Parkplätze vorhanden sind.

Voller Einsatz für den Durchgangsbahnhof

Abgesehen von Differenzen bezüglich Parkplätze und städtebaulicher Fragen, betonten alle Fraktionen die Wichtigkeit des Durchgangsbahnhofs. Martin Abele (Grüne) fand, man könne dessen Bedeutung «nicht genügend betonen». Nur mit dem neuen Bahnhof sei es möglich, die S-Bahn zum 15-Minuten-Takt auszubauen und zusätzliche Haltestellen (Ruopigen, Steghof, Paulusplatz, Kreuzstutz) zu schaffen. Stefan Sägesser (GLP) erinnerte, dass noch nichts gewonnen sei – der Bauentscheid des Bundesparlaments steht noch aus. «Es braucht jetzt uns alle, um am selben Strick zu ziehen», so Sägesser.