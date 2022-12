Stadt Luzern «Molo Bar» an der Baselstrasse schliesst ihre Pforten Ende Dezember schliesst das Techno-Lokal an der Baselstrasse. Die letzten drei Jahre seien nicht spurlos vorbeigegangen, schreibt die Bar auf Social-Media.

Die «Molo Bar» an der Baselstrasse in Luzern ist vielen Nachtschwärmern in der Region ein Begriff. Wie das Techno-Lokal auf Instagram schreibt, soll nun Ende Dezember nach fünf Jahren Schluss sein.

Am Freitag, 30. Dezember, ist das Lokal zum letzten Mal geöffnet, bevor es definitiv seine Pforten schliesst. Grund für das Aus sind die erschwerten Bedingungen wegen der Coronapandemie, schreibt das Lokal. «Die letzten drei Jahre sind an uns nicht spurlos vorbeigegangen, wie bei vielen anderen aus unserer Branche auch. Und trotzdem blicken wir voller Stolz auf gemeinsam Erreichtes zurück.» In der Kommentarspalte macht sich Traurigkeit breit. Ein User schreibt: «Ein weiteres Stück Kultur verschwindet aus Luzern.» (pl)