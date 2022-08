Stadt Luzern Motorradfahrer flüchtet mitten in der Nacht vor Polizeikontrolle – Zeugen werden gesucht Am Mittwoch fuhr ein unbekannter Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt Luzern. Der Mann entzog sich anschliessend einer Polizeikontrolle auf der Pilatusstrasse und flüchtete.

Ein Motorradfahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit mitten in der Nacht durch die Stadt Luzern. Als ihn die Polizei auf der Pilatusstrasse kontrollieren wollte, flüchtete der Unbekannte über die Seebrücke in Richtung Haldenstrasse. Der Vorfall ereignete sich am 3. August um 0.30 Uhr. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte während seiner Fahrt das Licht vom Motorrad ausgeschaltet und das Nummernschild war nicht erkennbar.

Gemäss Polizeiangaben wurde der Mann mit dem schwarzen Motorrad zuletzt auf der Schädrütistrasse gesichtet. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Vorfall oder zum unbekannten Motorradfahrer machen können. Hinweise können direkt an die Nummer 041 248 81 17 gemeldet werden. (pl)