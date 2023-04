Stadt Luzern Letzte Chance für Cordon-bleu-Fans: Quartierbeiz Tribschen ist nur noch bis Ende Mai offen

Nach fast 40 Jahren in der Gastrobranche und 23 Jahren im Restaurant Tribschen in Luzern geht das Wirtepaar Uschi und Roni Roth in Pension. Eine Nachfolgelösung wird noch gesucht.