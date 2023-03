Stadt Luzern Musiker aus Russland, Ukraine und China sammeln für musikalisch begabte Flüchtlingskinder in Luzern Dafür findet am Samstag ein Benefizkonzert in der Luzerner Matthäuskirche statt.

Aussenansicht der Matthäuskirche in Luzern. Das Bild entstand am Mittwoch, 24. Juli 2019. Bild: (Pius Amrein / LZ) Gebäude, Kirche, Religion, Glauben Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

Am Samstag ab 18 Uhr findet in der Matthäuskirche in Luzern ein «Konzert für den Frieden» statt. Auf der Bühne stehen Musikerinnen und Musiker aus Russland, Ukraine, Weissrussland, China und Kirgistan. Sie werden klassische und volkstümliche Musik aus diesen Ländern spielen. Der Erlös des Konzerts geht an die Förderung von musikalisch begabten Flüchtlingskindern, die in Luzern leben. Organisiert wird das Konzert vom Krienser Verein zusammen, der sich für Migrantinnen und Migranten einsetzt. (rk)