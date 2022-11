Stadt Luzern Auto landet nach Selbstunfall auf dem Dach Auf der Hünenbergstrasse ereignete sich ein Selbstunfall, als der Fahrer von der Fahrbahn abkam. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Am Dienstagmorgen kurz vor 13.45 Uhr war ein Autofahrer auf der Hünenbergstrasse in der Stadt Luzern unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen links von der Strasse abkam. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam das Auto anschliessend auf dem Unterlöchliweg auf dem Dach zum Stillstand.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 15'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Der Autofahrer und seine Beifahrerin verletzten sich beim Selbstunfall leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Das Auto musste geborgen und abtransportiert werden – es entstand ein Sachschaden von rund 15'000 Franken. (sig)