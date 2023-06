Stadt Luzern Nachtarbeiten beim Autobahnanschluss Luzern Zentrum – es kann laut werden Vom 3. bis 14. Juli werden im Bereich Kasernenplatz und Hirschengraben grossflächige Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen.

Im Bereich des Autobahnanschlusses Luzern Zentrum (Kasernenplatz, Hirschengraben) werden von Montag, 3. Juli, bis Freitag, 14. Juli, grossflächige Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in der Nacht jeweils von ca. 20 bis 5 Uhr durchgeführt.

Der Verkehr wird mittels Verkehrsdienst geregelt und muss teilweise über die Bruchstrasse umgeleitet werden, heisst es weiter. Die Belagsarbeiten seien dabei witterungsabhängig und werden bei ungünstiger Witterung verschoben. Die Arbeiten können Lärm verursachen, man werde aber alles daransetzen, diesen so gering wie möglich zu halten. (tos)