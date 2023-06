Stadt Luzern Nächtliche Messerstecherei in einem Fast Food Restaurant an der Zentralstrasse Zwei Personen wurden bei einer Auseinandersetzung in einem Fast Food Restaurant in der Nacht auf Sonntag erheblich verletzt – die Täterschaft ist flüchtig.

Die Zentralstrasse in Luzern. (Symbolbild) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. November 2017)

Am Sonntag, kurz nach 00:10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass an der Zentralstrasse 3 in einem Fast Food Restaurant zwei Personen verletzt worden seien. Die Rettungskräfte trafen vor Ort auf zwei erheblich verletzte Sicherheitsleute. Diese wiesen Stich- und Schnittwunden auf, teilt die Luzerner Polizei mit.

Sie wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Die mutmassliche Täterschaft sei nach der Auseinandersetzung zu Fuss geflüchtet. Der Tatablauf und die weiteren Hintergründe sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizei sucht einen Mann, der zirka 175 Zentimeter gross und schlank ist. Er hat blonde Haare, oben rund 10 Zentimeter und seitlich zirka 2 Zentimeter lang. Er trug zum Tatzeitpunkt ein blauweiss kariertes Hemd und eine kurze Hose.

Die Polizei interessieren folgende Fragen: Wer hat den Vorfall an der Zentralstrasse beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat im Umfeld der Zentralstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Angaben zum gesuchten Mann oder dessen Fluchtrichtung machen?

Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden.



Die Zentralstrasse wurde für die Beweissicherungsarbeiten für zweieinhalb Stunden von der Polizei gesperrt.

Die entsprechenden Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (zfo)