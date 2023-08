Stadt Luzern Natur-Museum erhält neue Heizung und Lüftung Aufgrund einer Sanierung bleiben die Dauerausstellungen im Gebäude bis am 8. September geschlossen.

Das Natur-Museum ist derzeit geschlossen. Bild: sma (Luzern, 8. 8. 2023)

Das Natur-Museum am Stadtluzerner Kasernenplatz ist derzeit nicht zugänglich. Eine Beschilderung teilt Passanten mit, dass das Gebäude vom 10. Juli bis 8. September saniert wird. «Es handelt sich nur um einen kleinen baulichen Eingriff», erläutert die Museumsdirektorin Almut Grüner auf Anfrage. Sprich: Die Heizungsanlage und die Lüftung werde erneuert.

Mit der Totalsanierung des Gebäudes, die bereits seit mehreren Jahren im Gespräch ist, habe die jetzige Schliessung nichts zu tun, sagt Grüner. Die Sanierung sei der Grund, weshalb die Ausstellung «Die Katze. Unser wildes Haustier» im benachbarten Historischen Museum stattfinde. Die Katzenausstellung dauert noch bis am 13. August, geht also am Sonntag zu Ende. (sma)