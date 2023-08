Stadt Luzern Altstadt: Bei der Migros Schweizerhof kann man bald auch draussen sitzen Mehr Sitzplätze, weniger bediente Kassen - und ein neues Brillengeschäft: Die Migros Schweizerhof baut um.

Die Migros an der Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt. Pius Amrein

In der Migros Schweizerhof an der Hertensteinstrasse 9 in Luzern kommt es bald zu Veränderungen: Die Migros will ihren Gastrobereich im Erdgeschoss um- und ausbauen. Das ist einem Baugesuch auf der Website der Stadt Luzern zu entnehmen. Konkret soll der heutige Take-away zu einem «Migros Daily» umgebaut werden - das ist die Eigenmarke, unter welcher die Migros ihre ganzen Convenience-Produkte anbietet.

Vier von vielen Migros-Daily-Produkten. Bild: PD

Ein Blick auf die künftigen Grundrisse zeigt: Die bestehende Theke wird neu gebaut und etwas verlängert. Anstelle der heutigen Kebab-Ausgabe direkt beim Eingang entstehen zusätzliche Sitzplätze. Dann ist mitten im Lokal eine zusätzliche, quadratische Theke geplant mit Zugang von vier Seiten, eine davon wird zur einer Kaffeebar mit Barhockern ausgebaut. Insgesamt steigt die Anzahl Sitzplätze innen von 60 auf 79.

Neu wird die Migros einen Aussenbereich für das Gastroangebot einrichten. Dem Gebäude entlang Richtung Löwenplatz sind 83 Sitz- und Stehplätze vorgesehen. Diese werden unter anderem um die bestehenden Baumkübel angeordnet.

Mehr Self-Scanning-, weniger bediente Kassen

Damit es im Erdgeschoss trotz dieses Ausbaus auch künftig genügend Platz für die Kundenzirkulation hat, reduziert die Migros die Anzahl Gestelle im Eingangsbereich und die Kundendienst-/Blumentheke wird verkleinert. Weiter wird die Anzahl bedienter Kassen auf sechs reduziert. Im Gegenzug steigt die Anzahl Self-Scanning-Kassen auf 16, wovon 8 für Kundinnen und Kunden mit Einkaufwagen eingerichtet sind.

Schliesslich will die Migros das Ladenlayout im ersten Obergeschoss verändern. Hier soll neu ein Brillen- und Hörgerätegeschäft der Migros-Marke Misenso Einzug halten. Der letzte grosse Umbau des ganzen Schweizerhof-Supermarkts liegt sieben Jahre zurück. (hor)