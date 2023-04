Bewegung Stadt Luzern eröffnet neuen Pumptrack und eine Parkour-Anlage Die Anlagen stehen beim Schulhaus Grenzhof und beim Schulhaus Ruopigen. Sie können ab sofort benutzt werden.

In der Stadt Luzern sind zwei zusätzliche Kleinsportanlagen entstanden: Ein mobiler Pumptrack beim Schulhaus Grenzhof sowie ein Parkour-Park bei der Schulanlage Ruopigen. Beide stehen der Bevölkerung ab sofort zur Verfügung, wie die Stadt mitteilt.

Der mobile Pumptrack im Grenzhof ist bereits die dritte Anlage in Luzern, auf der vor allem Kinder ihr Fahrkönnen trainieren können. Die Anlage sei als Ergänzung zur geplanten Spielplatzsanierung im Grenzhof gedacht, heisst es weiter in der Mitteilung. Die beiden Pumptracks im Wartegg und im Unterlöchli sind schon länger in Betrieb.

Neben den beiden Pumptracks im Wartegg und im Unterlöchli ist der mobile Track im Grenzhof (Bild) die dritte Kleinsportanlage in Luzern, auf der Kinder ihr Fahrkönnen trainieren können. Bild: Stadt Luzern

Ein Novum gab es beim Schulhaus Ruopigen: Dort wurde die erste Parkour-Anlage unter freiem Himmel in der Stadt Luzern realisiert. Diverse Hindernisse wie Betonmauern, Steinblöcke, Baumstämme und Metallstangen bieten den Besuchenden die Möglichkeit, kostenlos ihre Geschicklichkeit, Kraft und Balance zu trainieren.

Die Stadt Luzern will mit den Kleinsportanlagen niederschwellige sowie öffentlich zugängliche Sportangebote für die Bevölkerung schaffen und dadurch die Bewegung im Freien fördern. Die Kosten für den mobilen Pumptrack betragen rund 45’000, diejenigen für den Parkour-Park im Ruopigen ungefähr 90’000 Franken. Die Stadt teilt ferner mit, dass im nächsten Jahr eine weitere Kleinsportanlage folgen soll. (luz)