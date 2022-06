Stadt Luzern Neues «City-Management»: Brauchts eine Kuratorin für die Altstadt oder einen Wirtschaftsförderer? Ein «City-Manager» soll die Luzerner Innenstadt beleben. Welche Aufgaben dieser konkret haben wird, bleibt im Dunkeln.

Die Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt. Bild: Pius Amrein

Das Luzerner Stadtparlament hat den Bericht «City Management» am Donnerstag zur Kenntnis genommen. Damit kann das Vorhaben des Stadtrats weiterverfolgt werden. Das City-Management soll dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Interessen in der Innenstadt – vom Gewerbe über Tourismus bis zur Quartierbevölkerung – besser koordiniert werden. Der City-Manager oder die City-Managerin soll in einem Jahr die Arbeit aufnehmen.

SP: Bevölkerung wichtiger als Läden

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn noch ist unklar, welche Aufgaben die neue Stelle überhaupt beinhalten wird. Diesbezüglich kamen aus dem Stadtparlament widersprüchliche Signale. SP und Grüne wollen, dass sich das City-Management nicht nur um die Läden kümmert, sondern allgemein um die Aufwertung des öffentlichen Raums.

So sagte Lena Hafen (SP): «Es braucht in der Innenstadt nicht nur Läden, sondern auch Aufenthaltsplätze, in denen nicht konsumiert werden muss.» Ein City-Management müsse in erster Linie die Lebensqualität der Bevölkerung im Blick haben, und nicht bloss den wirtschaftlichen Erfolg der Geschäfte. Denn für letzteres gebe es schon die City-Vereinigung.

«Am Schluss hat man einfach einen Staatsangestellten»

Im Bericht des Stadtrats ist das City-Management keineswegs nur als Gewerbeförderung gedacht. Vielmehr soll der City-Manager die Innenstadt ganzheitlich betrachten – ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell. Die Linken legten das Anforderungsprofil aber derart breit aus, dass es den Bürgerlichen geradezu unwohl wurde.

Mike Hauser (FDP) wehrte sich klar dagegen, dass ein City-Management staatliche Aufgaben wie Quartierentwicklung übernehmen soll. Denn dadurch würde die ursprüngliche Absicht ad absurdum gedreht. Der Plan des Stadtrats sieht nämlich vor, dass sich mittelfristig auch Private substanziell am City-Management beteiligen. Doch diese würden niemals für Aufgaben bezahlen, die eigentlich in der Verantwortung der Stadt liegen, so Hauser. Diese Gefahr sah auch Stefan Sägesser (GLP): «Am Schluss hat man einfach einen Staatsangestellten.»

Lobende Worte für farbige Stühle

Marco Müller (Grüne) sah derweil gar keinen Widerspruch zwischen den bürgerlichen und linken Visionen eines City-Managers: Die Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Erfolg der Läden würden durchaus zusammenhängen. Da werde ja schon einiges gemacht – Müller erwähnte etwa die Aktion der bunten Stühle oder die Ausdehnung der Boulevardflächen für die Gastronomie. «Auch das Gewerbe hat kein Interesse daran, dass die Stadt ausgestorben ist.»

Bitzi: «Das hilft den kleinen Betrieben»

Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) will die Innenstadt dank des City-Managements «nachhaltig attraktiv halten». Es solle koordinieren, Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Wenn sich zum Beispiel ein Leerstand abzeichnet, könne man der Eigentümerschaft helfen, einen Mieter zu finden, der ins Umfeld passt – statt das Lokal einfach an den Meistbietenden abzugeben. Bitzi ist überzeugt: «Ein City-Management hilft vor allem den kleinen Betrieben. Das hat sich auch in anderen Städten gezeigt.»