Neues E-Bike-Angebot in der Stadt Luzern – ein Tag kostet bis zu 40 Franken

Das Veloverleihsystem in der Stadt Luzern wurde im April 2023 um 13 auf 89 Standorte erweitert, um unter anderem die Quartiere in Hanglagen besser erschliessen zu können. In den ersten drei Monaten konnten Rekord-Ausleihzahlen erzielt werden, teilt die Stadt mit. Im Durchschnitt wurden pro Tag in der Stadt Luzern über 1000 Ausleihen getätigt. (mha)