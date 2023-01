Stadt Luzern Neues Pub in der Kleinstadt setzt auf schottischen Whisky Am 28. Januar öffnet das Lokal «Raedwulf» seine Tore. Der Initiant ist ein Neuling in der Gastroszene.

An der Burgerstrasse 22 in der Luzerner Kleinstadt, wo sich das Café Rex befand, öffnet am 28. Januar das «Raedwulf Pub». Es setzt auf ein grosses Whisky-Angebot mit rund 200 schottischen Single-Malts. Auch weitere Spirituosen sowie über 40 internationale und regionale Biere seien im Angebot, wobei «mindestens die Hälfte der Biere» aus Kleinbrauereien aus Stadt und Agglo stammen werde, wie Initiant Ralf Meyer in einer Mitteilung schreibt.

Initiant Ralf Meyer vor dem Lokal an der Burgerstrasse. Bild: PD

Der Luzerner sei ein Neuling in der Gastroszene, «Schottland-Begeisterter, Whiskyliebhaber und Dudelsackspieler». Die Idee einer Whiskybar trage er schon viele Jahre mit sich herum, nun setze er sie um, habe die Wirteprüfung absolviert und im Dezember 2021 einen Webshop für Whisky-Raritäten unter dem Label «Raedwulf» gegründet.

Einst hiess ein König so

Der Name «Raedwulf» stamme aus dem Gebiet Nordengland/Schottland und bedeute «roter Wolf». Im frühen Mittelalter gab es auch einen König namens Raedwulf, der für kurze Zeit über Gebiete im heutigen Nordengland und Schottland herrschte.

Das Pub wird von Dienstag bis Samstag jeweils ab 17 Uhr offen sein, wie es in der Mitteilung heisst. Es gebe auch diverse kleinere Mahlzeiten «aus regionalen und saisonalen Produkten».