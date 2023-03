Stadt Luzern Blue-Balls-Nachfolgefestival heisst «Luzern Live» – bereits über 50 Bands sind engagiert Das neue Luzerner Sommerfestival findet vom 20. bis 29. Juli statt. Bespielt werden erneut mehrere Standorte am Seebecken.

Nach drei Jahren Pause wird es diesen Sommer am Seebecken wieder ein grösseres Festival geben. Das Datum und der Name des Nachfolgeanlasses des Blue Balls sind nun bekannt: Das «Luzern Live Festival» wird vom 20. bis 29. Juli stattfinden. Dies teilt der Verein Luzern Live mit, der hinter dem neuen Anlass steht.

Blueballs am Schweizerhof 2019. Bild: Nadia Schärli

Bereits über 50 Bands seien bestätigt. «Wir freuen uns, ein Festival mit einem breit gefächerten Musikangebot zu präsentieren, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist», wird Philipp Kathriner, Vorstandsmitglied Luzern Live, in der Mitteilung zitiert. Als Standorte werden das KKL, der Europaplatz, der Schweizerhof und der Pavillon am Kurzplatz genannt.

Gesuche werden von der Stadt geprüft

Der Verein wurde erst im November 2022 gegründet und hat innert kürzester Zeit ein Organisationskomitee auf die Beine gestellt. Nun würden über zehn Personen «mit Hochdruck» das Festival vorbereiten, schreibt der Verein. Die Gesuche und Detailkonzepte befänden sich zudem bei der Stadt Luzern in finaler Prüfung. Weitere Infos würden an einer Medienkonferenz am 30. März bekannt gegeben.

Der Verein habe bereits einige Partnerinnen und Sponsoren für das Festival gewonnen. «Das Festival soll insbesondere lokal und regional stark verankert werden; hierfür wäre es natürlich passend, auch möglichst mit ortsansässigen Firmen zusammenzuarbeiten», wird Vorstandsmitglied Piero Achermann in der Mitteilung zitiert. Gespräche seien bereits geführt worden, man sei aber weiter offen für Ideen und Partnerschaften mit lokalen Unternehmen.