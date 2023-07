Stadt Luzern Patisserie: Nun hat «Fred» am Hirschenplatz eröffnet Seit Montag ist in der Luzerner Altstadt «Aux merveilleux de Fred» eröffnet. Brioche, Pain au chocolat oder Croissant werden frisch vor Ort gemacht.

Der Name verpflichtet, sagte Thomas Lenderlin bereits vor der Eröffnung. «Denn was hier verkauft wird, wird auch hier täglich frisch vor den Augen der Kundinnen und Kunden produziert» bekräftigt er auch an diesem Dienstag, seinem zweiten Tag nach der Eröffnung. Zusammen mit seiner Frau Virginie und einem Team von vier Frauen führen sie am Hirschenplatz 7 im Dornacherhaus die Patisserie «Aux Merveilleux de Fred» und haben die ganze Woche offen.

Im ersten Stock werden die Croissants, die Brioches oder auch das Pain au chocolat gemacht. Im Erdgeschoss die Merveilleux, die Sandwiches und andere Köstlichkeiten. Zwei Familien mit Kindern haben sich drinnen breit gemacht, die wenigen Tische draussen sind gut besetzt. Der Laden ist voll und Geschäftsführer Lenderlin strahlt, er ist am Brioche machen.

Die Merveilleux werden vor Ort gemacht. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. 7. 2023)

Eine Gruppe von Frauen steht bei der Kasse, wieder draussen sagen sie mir: «Das ist reiner Zufall, wir wollten das mal sehen, doch dabei blieb es nicht», sagt die eine lachend und schwenkt die Papiertüte.

Eine andere der Gruppe macht auf den Kronleuchter aufmerksam und erzählt: «Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Mein verstorbener Mann hiess auch Fred und auch er vererbte mir solch einen Kronleuchter. Erinnerung pur.» Das Grüppchen schlendert zufrieden weiter. Die nächsten Gäste sind schon da: «Endlich mal was Französisches und nicht immer amerikanisch» sagt die Frau zu ihrer Begleitung und fügt an:« C'est fantastique!» Und auch sie lassen sich die Merveilleux in diversen Varianten einpacken zum Mitnehmen. Zwei mit Schokoladensplittern umhüllt kommen dazu samt zwei Becher Kaffee.

Der imposante Kronleuchter beim Eingang zur Patisserie. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. 7. 2023)

Ja, das ist der einzige Minuspunkt, der mir auffällt. Warum diese Pappbecher und nicht Porzellan für solch edles Gebäck? «Wir sind ein Take-away , das ist Vorschrift», erklärt mir Lenderlin. Draussen haben sich neue Gäste hingesetzt, sie blicken nach drinnen und merken bald, da hat es keinen Service, der Gast bestellt an der Theke und zahlt dort auch gleich. In zwei metallene Kästen wird das Geld getan, der links ist für das Münz, der rechts für die Noten. «Einen riesen Vorteil hat das System, nicht nur aus hygienischen Gründen», sagt Virginie Lenderlin. «Das Geld kommt nicht in die Hände, es gibt keine Fehler beim Rückgeld und die Abrechnung kommt automatisch.»

Ein Gast neben mir sagt: «Der Kaffee ist gut, das erwarte ich zwar von solch einem Etablissement, ist aber nicht immer so. Und mit 3.80 Franken erst noch günstig, auch wenn er selber geholt werden muss.» Die nächste Familie hat bereits Platz genommen. Den Erwachsenen je ein Kaffee, den Kids ein Süssgetränk. Sie beissen in die Schokobrötchen und schauen zufrieden auf den Hirschenplatz. Der Start von «Fred» scheint gelungen zu sein.