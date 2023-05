Stadt Luzern Ob Luzern oder anderswo: «Mediterrane Nächte» haben kaum negative Auswirkungen Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern, welche zehn Schweizer Städte verglichen hat, in denen im Sommer verlängerte Beizen-Öffnungszeiten gelten.

Im Sommer dürfen die Abende lang sein: Dieses Zürcher Restaurant profitiert von den mediterranen Nächten. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Draussen sitzen bis weit nach Mitternacht: In Stadtluzerner Beizen soll dies auch im Sommer 2023 wieder möglich sein. Nach dem letztjährigen Pilotversuch mit 46 Gastrobetrieben will die Stadt auch dieses Jahr wieder «mediterrane Nächte» erlauben. Dieser Begriff hat sich inzwischen eingebürgert für ein Phänomen, das in immer mehr Schweizer Städten Verbreitung findet: An schönen Sommerabenden dürfen die Gastrobetriebe ihre Gäste auch nach Mitternacht draussen bedienen.

In den meisten Schweizer Städten werden die Öffnungszeiten jeweils bis 2 Uhr verlängert. In Winterthur dürfen einige Betriebe im Sommer sogar bis 4 Uhr offen halten. In Luzern hingegen wurde die Schliessungszeit lediglich von 24 auf 1 Uhr verschoben.

Studie: Kaum negative Folgen

Die Hochschule Luzern (HSLU) hat im Auftrag der Konferenz der städtischen Sicherheitsdirektoren untersucht, welche Auswirkungen die «mediterranen Nächte» haben. Untersucht wurden zehn Schweizer Städte, darunter auch Luzern. Das Fazit: Es gibt kaum negative Begleiterscheinungen der verlängerten Öffnungszeiten. Es habe keine Zunahme von Reklamationen gegeben. Auch flankierende Massnahmen wie zusätzliche Sicherheitsdienste oder Lärm-Hotlines seien nur wenig beansprucht worden. (rk)