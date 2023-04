Stadt Luzern Parlament setzt Spezialkommission für neues Luzerner Theater ein Das neue Gremium soll das komplexe Projekt politisch begleiten.

Bis das neue Luzerner Theater zum politischen Geschäft wird, dauert es noch eine Weile. Frühestens Ende Jahr wird der Luzerner Stadtrat dem Parlament einen Bericht und Antrag (B&A) zu einem Kredit für die Planung und Projektierung vorlegen. Der Grosse Stadtrat stellt indes bereits jetzt die Weichen für das komplexe Geschäft: Eine Spezialkommission soll sich um das neue Luzerner Theater kümmern. Dies bestätigt Christian Hochstrasser, Präsident des Grossen Stadtrates, auf Anfrage.

Der Entwurf des neuen Luzerner Theaters soll überarbeitet werden. Visualisierung: PD

Gegründet werde die Kommission deshalb, weil sich das Projekt nicht klar in eine der bereits bestehenden Kommissionen einordnen lasse, erläutert Hochstrasser. So könnte das Geschäft ebenso gut in der Bildungskommission – zu der auch das Dossier Kultur gehört – wie in der Baukommission laufen. In der neuen Spezialkommission werden 13 Personen Einsitz nehmen. Das Gremium wird nach Parteistärke zusammengesetzt. Ziel sei zudem, dass Personen aus verschiedenen Fachrichtungen vertreten seien, sagt Hochstrasser. Der Grosse Stadtrat werde die Kommission voraussichtlich Anfang Mai einsetzen.

Vorderhand wird die Spezialkommission den kommenden B&A vorberaten und dann zuhanden des Parlaments Stellung dazu nehmen. Auch langfristig wird die Kommission das neue Luzerner Theater politisch begleiten – namentlich im Rahmen von weiteren B&As.

Vorstoss fordert Einbezug der Bevölkerung

Dem Grossstadtrat Silvio Bonzanigo (parteilos) schwebt für die Spezialkommission eine weitreichendere Aufgabe vor: Per dringlichem Postulat fordert er, dass die Präsidentin oder der Präsident dieser Kommission Einsitz in der Projektierungsgesellschaft erhalten soll. «Damit könnte die Mitbeteiligung der Luzerner Bevölkerung an der Projektentwicklung wenigstens über ein Mitglied des von ihr gewählten Parlaments sichergestellt werden», führt er im Vorstoss aus.

Bonzanigo stört sich daran, dass die Überarbeitung des Projekts ohne direkten Einbezug der Bevölkerung erfolge. Er kritisiert, dass «der Souverän weiterhin von der Projektentwicklung ausgeschlossen» bleibe. «Wenn das Parlament spät und die Bevölkerung erst am Schluss an der Urne über Umzonung und Finanzierung entscheiden kann, steigt das Risiko des Scheiterns des Projekts erheblich.»